Problemi sessuali femminili: guida al viagra rosa

La vostra sessualità sta cambiando e non è più come prima? Scopriamo insieme quali sono i problemi sessuali femminili e la guida al viagra rosa.

I problemi sessuali femminili possono andare a compromettere la sfera intima, quella personale e della coppia. La sessualità problematica viene spesso vissuta dalla donna con emozioni importanti e negative (es: rabbia, vergogna, frustrazione ecc…). La maggior parte di queste sensazioni si vanno a esprimere anche a livello fisico, andando a ostacolare o impedire il rapporto sessuale completo.

In questo modo, la stabilità della coppia può essere minata e si può avvertire conflitto, delusione, tensione e distanza emotiva.

Problemi sessuali femminili

I problemi o disfunzioni sessuali femminili (DSF) vanno a comprendere un insieme di disturbi di origine multidimensionale e multifattoriale, che possono comportare l’insorgenza di un disagio profondo e un impatto assolutamente negativo sulla vita della persona. Possiamo affermare che il 45% della popolazione di sesso femminile presenta diversi disturbi DSF.

Le disfunzioni sessuali femminili (DSF) vengono classificate in:

• Disturbo del desiderio ipoattivo (DDSI).

• Disordini durante la fase di eccitamento.

• Disordini durante la fase orgasmica.

• Dolore sessuale (es: vaginismo, dispareunia, dolore che non si può associare ai rapporti coitali).

Problemi sessuali femminili: cause

A questo punto, non ci resta che analizzarli nello specifico e scoprirne le cause.

DISTURBO DEL DESIDERIO SESSUALE IPOATTIVO (DDSI): intendiamo l’assenza o la riduzione del desiderio sessuale di tutte quelle fantasie erotiche.

Il DDSI si associa, poi, alla riduzione della motivazione sessuale e alla perdita di risposta ai vari stimoli erotici, provocando una sensazione molto profonda di disagio inter-personale. Il DDSI può essere causato dai fattori biologici (es: squilibri ormonali, menopausa, ipotiroidismo, depressione ecc…); oppure dai fattori psicologici (es: ansia, immagine personale, cattivo umore ecc… Dopo la diagnosi si può agire con una terapia che si basa sull’uso di farmaci per il ripristino delle basi neurochimiche ed endocrine della libido.

DISPAREUNIA: è il ricorrente o persistente dolore genitale durante tutti i tentativi di penetrazione, oppure durante la penetrazione completa vaginale nell’atto sessuale. La dispareunia si suddivide in introitale/superficiale, medio vaginale o profonda. Nella forma introitale/superficiale e medio/vaginale dipende dai fattori biologici (es: infezioni batteriche, Candidosi cronica, vaginiti, Papillomavirus ecc…). Altre cause possono essere ormonali, distrofie vulvo-vaginali, cause muscolari, immunitarie, anatomiche, vascolari e connettivali. Nella forma profonda, invece, le cause più comuni sono l’endometriosi, la sindrome da intrappolamento dei nervi cutanei addominali e la malattia infiammatoria pelvica. La terapia studia l’anamnesi medica e sessuale della paziente prevede un approccio multidisciplinare.

ANORGASMIA: parliamo della difficoltà ricorrente o persistente di raggiungere l’orgasmo, nonostante l’eccitazione e uno stimolo sessuale adeguato. L’anorgasmia può essere primitiva (la donna non ha mai avuto orgasmi, secondaria (la donna perde la capacità di raggiungere l’orgasmo) o causale (la donna non raggiunge l’orgasmo in determinate situazioni). Tra le cause più comuni possiamo trovare il deficit di estrogeni e/o androgeni, l’assunzione di alcool e droghe, la depressione e l’ansia.



Problemi sessuali femminili: il viagra rosa naturale

Per superare i problemi sessuali femminili il prodotto migliore per le per donne è Femmax, un integratore alimentare composto di ingredienti naturali e sani, che è in grado di risvegliare la sessualità femminile e che permette un maggior appagamento durante l’atto sessuale. In questo senso, consente di vivere in modo migliore i rapporti di coppia, riattivando la sensibilità femminile durante l’atto e aumentando il suo desiderio sessuale, rivelando un ottimo viagra naturale femminile.

L’azione di questo integratore consente notevoli benefici:

• Aumentare la libido: consente di liberare la passione e il desiderio repressi nella donna.

• Eliminare le difficoltà nel raggiungere l’orgasmo, rimuovendo qualsiasi ostacolo o freno all’esplosione della propria sessualità, consentendo rapporti più appaganti.

• Aumentare la sensibilità alle stimolazioni delle zone erogene, in modo da rendere i rapporti sessuali più intensi e, allo stesso tempo, stimolare nuova passione e desiderio nella donna.

E’ considerato ufficialmente come il viagra rosa naturale. Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Gli ingredienti di Femmax, interamente naturali, sono:

CAFFEINA: aumenta la velocità di assorbimento del prodotto e permette di aumentare l’attrazione verso il partner.

ESTRATTO DI LAMPONE: attiva i flussi sanguigni dell’organo riproduttore.

FIBREGAM: è una fibra alimentare che si ricava dalla gomma di acacia.

GINSENG: ha un effetto stimolante e tonico sull’energia femminile ed è utile per eliminare in modo completo i problemi di libido sessuale.

Femmax è un prodotto esclusivo. Per questa ragione, non è disponibile presso negozi fisici, come supermercati o parafarmacie, o siti di e-commerce online. L’unico modo per ottenere il prodotto originale è collegandosi al sito ufficiale della casa di produzione. Per completare l’acquisto, è sufficiente compilare il modulo con i propri dati ed attendere la conferma dell’ordine. Il prodotto sarà consegnato in un pacco anonimo entro alcuni giorni lavorativi. Una confezione, corrispondente ad un mese di trattamento, si trova in vendita a 39 €, con spedizione gratuita. È possibile pagare sia con carta di credito o Paypal, sia tramite contrassegno, ossia in contanti al corriere al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.