I pm hanno chiesto che il giornalista Roberto Saviano sia multato per 10mila euro nella causa per diffamazione intentata dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, dopo essere stata aspramente criticata per la sua posizione sui migranti.

Saviano, i pm chiedono 10mila euro di multa per aver insultato Giorgia Meloni

Il processo è stato subito interpretato come un test sulla libertà di parola. Davanti ai giudici Saviano ha difeso la sua decisione di criticare le posizioni della leader di Fratelli d’Italia sui migranti. “Voglio solo dire alla Meloni e a Salvini: ‘Bastardi! Come avete potuto?” Aveva detto durante una puntata del programma di La7 Piazzapulita, nel 2020. Nell’aula del Tribunale di Roma, ha affermato che il processo contro di lui, aperto poche settimane dopo l’insediamento della Meloni, è un’ “intimidazione“. L’avvocato della Premier, Luca Libra, ha respinto questa tesi e ha affermato che le parole del giornalista non erano critiche ma un “insulto“, accusando Saviano di aver usato un “linguaggio eccessivo, volgare e aggressivo”. È stato, quindi, chiesto un risarcimento di 75mila euro, più una provvisionale non inferiore a 50mila euro. Le potenziali sanzioni, tuttavia, vanno da una multa pecuniaria a tre anni di carcere.

Il diritto di critica

Roberto Saviano, noto soprattutto per il suo bestseller internazionale Gomorra, potrà appellarsi a qualsiasi sentenza. Lo scrittore aveva criticato le opinioni della Meloni sull’immigrazione e sulle navi ONG che soccorrono i migranti in mare. Il caso, in particolare, ruota attorno ai commenti fatti dal giornalista dopo la morte di un bambino di sei mesi proveniente dalla Guinea, durante un naufragio. Ora, il giudice “dovrà stabilire se sia possibile o meno esercitare il diritto di critica” ha sottolineato in una dichiarazione spontanea, aggiungendo che “impedire il dissenso significa colpire a morte il cuore pulsante della democrazia”.

La decisione dei giudici

Nonostante l’avvocato del Presidente del Consiglio avesse chiesto una pena pecuniaria molto più salata, Roberto Saviano è stato condannato ad una multa di mille euro. “È una condanna simbolica ma è solo l’inizio” ha commentato il giornalista e ha aggiunto: “Perdere oggi è esempio di ciò che accadrà domani, porta ancora di più a capire in che situazione stiamo vivendo, con un potere esecutivo che cerca continuamente di intimidire chiunque racconti le loro bugie“