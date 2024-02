Un milione di euro di risarcimento per i giovani e 10 anni di carcere. È questa la richiesta che è stata avanzata dal pm nei confronti di Mirko Campoli: il professore di religione che è accusato di pedofilia. L’uomo ha provato a giustificare le sue azioni.

Prof di religione accusato di stupri: il confronto

“Ero depresso e vivevo un momento di fragilità” – dice Mirko Campoli al pm, il quale risponde secco – “La depressione non si cura con la pedofilia“. Il dialogo raccontato da ‘Repubblica’ racchiude il senso di quello che è stato l’incontro tra il professore di religione accusato di pedofilia e il giudice. L’uomo, anche dirigente di Azione cattolica, è accusato di più di 50 stupri nei confronti di due minori che all’epoca dei fatti avevano 12 e 16 anni.

Prof di religione accusato di stupri: la sentenza

Le indagini sono partite addirittura qualche anno dopo i fatti, quando i giovani avevano raccontato che cosa era successo alle rispettive fidanzate. A quel punto erano partite le denunce e i conseguenti approfondimenti. Ora, dopo qualche mese, siamo sempre più vicini alla sentenza. Il prossimo 7 marzo ci sarà l’ultima udienza. “Devono sapere che non sono soli e che noi crediamo a loro. Non è una vendetta, ma giustizia. Un atto di pedofilia, un crimine così grave, non si può giustificare con la depressione, non si può giustificare in alcun modo” – ha spiegato la garante Sansoni facendo riferimento alle due vittime.