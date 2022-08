Professore di liceo di giorno, rider di notte: “Volevo fare l’atleta, ora pedalo per campare”

Chi è Alberto, il professore-rider che la notte arrotonda grazie alle sue consegne a Milano

Nelle calde notti milanesi, è sempre possibile immaginare storie affascinanti solo guardando i pochi passanti per le strade, quasi tutti lavoratori. Spesso i rider sono quasi invisibili, ed ormai sono entrati nella quotidianità di quasi tutti. In questo caso però la storia di uno di loro si è fatta notare: Alberto (nome di fantasia) è un professore di 61 anni, che ha abbinato la sua passione per lo sport all’esigenza di arrotondare diventando un rider.

“Volevo fare l’atleta, ora pedalo per campare”, da professore a rider notturno

Nato in provincia di Varese con l’ambizione di diventare un grande sportivo, Alberto ha dovuto scontrarsi con un padre che lo spinse verso lo studio a liceo: «Sono stato lontano solo per fare il militare, poi sono tornato a casa e ho cominciato a lavorare. Ma sono certo che avrei potuto fare l’atleta». Il salario insufficiente e la ricerca di un modo per sfruttare il tempo libero hanno fatto il resto: «Pur essendo un insegnante di ruolo percepisco di stipendio non mi permette di fare solo quello.

E poi, ho sempre cercato sin da giovane di poter fare un secondo lavoro perché la mia professione principale mi dava del tempo libero per poterlo fare ma non ci sono mai riuscito». Chiaramente la ragione principale rimane arrotondare, ma non è detto che non ci siano aspetti positivi: «È semplice come lavoro, non ti impegna la testa, fai dell’esercizio fisico ed intanto giri Milano. Ho scoperto che anche fare una consegna porta emozione».

Alberto se ne frega di chi potrebbe giudicarlo, riflettendo sul fatto che un lavoro considerato intellettuale come quello del professore, non per forza non può essere abbinato al prendere una bicicletta e fare consegne.