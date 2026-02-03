La controversia tra Fabrizio Corona e Mediaset segna un nuovo capitolo nel conflitto tra diritti d’autore e libertà di espressione online. I profili social dell’ex re dei paparazzi e il suo format Falsissimo sono stati rimossi da Meta, a seguito di diffide legali per contenuti ritenuti diffamatori e violazioni del copyright. L’episodio solleva interrogativi sul confine tra tutela legale dei media e censura sui social network.

Meta oscura i profili di Fabrizio Corona

La rimozione arriva dopo diffide e denunce presentate da Mediaset per proteggere contenuti televisivi non autorizzati. Corona aveva più volte ripubblicato spezzoni di programmi come Verissimo, il Grande Fratello, e trasmissioni di Maria De Filippi, attaccando pubblicamente figure come Alfonso Signorini e la famiglia Berlusconi. Lunedì scorso, nell’ultima puntata trasmessa, l’ex re dei paparazzi aveva condiviso integralmente la terza parte del suo speciale, eliminando le immagini di proprietà dei broadcaster.

Contestualmente, la Procura di Milano ha aperto un’inchiesta per concorso in diffamazione e ricettazione di immagini e chat, coinvolgendo anche manager di Google. Meta avrebbe spiegato la decisione come misura di autotutela: “Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della nostra community“.

“Ho parlato con lui”. Profili social rimossi, il legale di Fabrizio Corona spiega cosa sta succedendo

La decisione, confermata dal legale di Corona, Ivano Chiesa, è stata motivata da violazioni delle policy sulle piattaforme digitali riguardanti diffamazione, tutela del diritto d’autore, privacy e messaggi d’odio.

“Sono stati oscurati, li hanno chiusi, sospesi, sia Instagram che Falsissimo. Ho sentito Fabrizio e mi ha detto di aver ricevuto notifiche da Meta della sospensione degli account per violazione del copyright“, ha spiegato l’avvocato a La Presse. Chiesa ha poi aggiunto: “È un’operazione di censura impressionante, degna di altri Paesi non democratici, non dell’Italia, ma le persone hanno capito che l’obiettivo era solo quello di metterlo a tacere“.