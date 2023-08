Prossime uscite: i film horror più attesi 2023

Nel mondo del cinema, il genere dell’horror è stato un costante favorito per coloro che cercano dosi extra di adrenalina e avventure nell’ignoto.

E quest’anno non farà eccezione, quindi preparati per scoprire un elenco di opzioni e scoprire qual è il miglior film horror 2023.

Se sei uno di quelli che si godono ogni spavento nella sala cinematografica, sei nel posto giusto. Quest’anno si prospetta come uno dei più epici per i fan del genere, poiché ci aspettano emozioni intense.

The Nun 2

Dopo il terrificante successo del primo capitolo, la spaventosa saga di “The Nun” ha appena annunciato il sequel che tutti i fan attendevano, portando il ritorno del temuto demone Valak.

Dopo il primo film, le aspettative sono alte per questa seconda parte, una sfida che la regia di Michael Chaves e la sua squadra devono affrontare. Quindi, senza dubbio, è un film horror che non puoi perdere nel 2023.

Di cosa tratta The Nun 2?

Il primo trailer del film ci mostra il ritorno di Taissa Farmiga nel ruolo della suora Irene, che dovrà scoprire che la suora non è stata distrutta, ma è tornata e vuole vendetta.

La storia si svolgerà ora in una scuola per ragazze dove stanno accadendo cose strane, e la nostra protagonista dovrà immergersi in una storia oscura non solo per il suo bene, ma anche per quello delle bambine.

Un’altra parte importante di questo film è che spiega di più sull’origine di Valak, portandoci in Francia negli anni ’50 e rivelando più dettagli sul caso che alla fine coinvolge i Warren.

Cast di The Nun 2

In “The Nun 2”, troviamo personaggi familiari come la suora Irene, interpretata da Taissa Farmiga. Questa volta è affiancata da Storm Reid e Anna Popplewell, che devono affrontare le loro paure più profonde mentre lottano per sopravvivere alla presenza maligna che minaccia di consumarli.

Tuttavia, non possiamo dimenticare Bonnie Arons, che riprende il ruolo della suora demoniaca che ci fa così paura.

Quindi, se sei uno di quelli che cerca un film horror che ti faccia saltare dalla sedia, contorcerti dalla paura e desiderare di avere qualcuno al tuo fianco per proteggerti, “The Nun 2” uscirà l’8 settembre e promette di essere una scelta perfetta per la tua dose di spaventi.

SAW X

Amanti degli enigmi contorti e dei giochi di sopravvivenza estremi, preparatevi ad entrare ancora una volta nella mente maestra dei giochi dell’orrore con “SAW X”.

La saga “SAW” ha tenuto i fan dell’horror con il fiato sospeso per anni, e questo nuovo capitolo non fa eccezione. Con un retaggio di trappole ingenue e situazioni estreme, questo film promette di portarci a un nuovo livello di tensione e suspense.

Trama di SAW X

Il trailer del film ci racconta come il cancro del nostro villain preferito, Jigsaw, continui ad aggravarsi. Scoperto che ha poco tempo di vita, decide di tornare e godersi ciò che gli piace di più: giochi e trappole per torturare le sue vittime.

Ambientato negli eventi di Saw I e II, questo nuovo capitolo ci mostra una versione di John, malato e disperato, che cerca di salvare la sua vita con dei medici che lo ingannano, scatenando un nuovo scopo nell’infame assassino, desideroso di vendetta.

Il film racconta come un evento che ha segnato la vita di Kramer lo ha spinto a continuare il suo gioco e a cercare modi più crudeli per torturare le sue vittime e portarle al limite.

Cast e data di uscita di SAW X

Il film vede la partecipazione di Synnøve Macody Lund, Steven Bramd, Renata Vaca e Shawnee Smith, che riprende il ruolo di Amanda, una delle vittime che in seguito diventa discepola di Jigsaw.

Infine, non possiamo ignorare il ritorno del nostro brutale assassino, Tobin Bell, che torna per un nuovo capitolo della storia, che potrebbe essere l’ultimo.

“Saw X” uscirà il 29 settembre e promette di essere uno dei migliori film horror da vedere. Non perdertelo.

Five Nights at Freddy’s

Dal suo debutto nel mondo dei videogiochi, la saga di “Five Nights at Freddy’s” ha tenuto i giocatori col fiato sospeso, e ora, l’emozione si estende al grande schermo.

La miscela di orrore ed elementi di sopravvivenza che caratterizza il gioco promette di essere ancora più intensa in questa trasposizione cinematografica. Il film è stato annunciato nell’aprile del 2015 da Warner Bros. Tuttavia, l’attesa è finita e promette di essere il momento di quest’anno.

Trama di Five Nights at Freddy’s

Il film sembra seguire la trama originale del videogioco. Il trailer ci mostra come un uomo inizia a lavorare come guardia di sicurezza notturna in una pizzeria senza sapere che la peggiore esperienza è alle porte.

Al nostro protagonista si uniscono sua figlia e un ufficiale di polizia locale. Secondo la sinossi ufficiale, il protagonista ha problemi economici e ha bisogno del lavoro per mantenere la custodia di sua figlia.

In “Five Nights at Freddy’s”, saremo testimoni della storia dietro agli animatronici, i personaggi adorabili che nascondono oscuri segreti e il nostro protagonista dovrà lottare per sopravvivere.

Personaggi e data di uscita

Il protagonista sarà interpretato dal famoso attore Josh Hutcherson. Mentre il cast ufficiale include Elizabeth Lail nel ruolo di Vanessa Monroe, Piper Rubio come Abby Schmidt, Kat Conner Sterling come Max e Mary Stuart Masterson nel ruolo di zia Jane.

Fino ad ora, è previsto che il film esca quest’anno. Universal ha annunciato una data di uscita simultanea nei cinema e sulla piattaforma di streaming del film di Five Nights at Freddy’s, che sarà il 27 ottobre 2023.

The Exorcist: Believer

Amanti del sovrannaturale e dei brividi, preparatevi per l’arrivo di un film che promette di portare l’orrore a nuove vette. “The Exorcist: Believer”.

Dal suo impatto nel decennio del 1970, “The Exorcist” è diventato un’icona dell’horror cinematografico. Ora, nel 2023, la saga ci offre un nuovo capitolo che promette di rivivere la sensazione di disagio che ci ha tenuto svegli di notte.

Di cosa tratta The Exorcist: Believer?

Questo nuovo capitolo dell’Esorcista è ambientato decenni dopo il 1973 e ci racconta la vita di Victor Fielding, che deve prendersi cura di sua figlia dopo la morte della madre in un terremoto dodici anni prima.

I problemi si presenteranno quando sua figlia e un’amica scompaiono per 3 giorni in un bosco, e al loro ritorno non ricordano nulla.

Questo momento segnerà una svolta per questa famiglia, che inizierà a sperimentare ed a vivere eventi inspiegabili. Victor dovrà superare le sue paure e affrontare le entità malvagie che cercano di tormentarlo.

Data di uscita e cast

Il nuovo film darà vita e la possibilità di mettersi in mostra ad attori come Leslie Odom Jr, Lidya Jewett e Ellen Burstyn. Jason Miller e Olivia Marcum li affiancano sul grande schermo.

Il miglior film horror di tutti i tempi torna per Halloween: la data di uscita di “The Exorcist: Believer” sarà il 13 ottobre 2023. Quindi preparati e cerca nel miglior negozio di costumi di Halloween uno che ricrei l’atmosfera spaventosa del film.

E così, cari amanti della paura e dell’emozione, arriviamo alla fine del nostro emozionante viaggio attraverso i film horror da vedere quest’anno. Il 2023 ci promette un banchetto di spaventi ed emozioni intense.

Ricordatevi, amanti dell’horror, i migliori film horror da vedere sono quelli che vi lasciano con un senso di disagio anche dopo che le luci si sono accese. Fatemi sapere. Quale di questi film avete più voglia di vedere?