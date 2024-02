Protesta agricoltori, corteo di trattori pronti per raggiungere Roma

Roberto Rosati, uno dei rappresentanti dei coltivatori abruzzesi affiliati a Riscatto Agricolo, ha annunciato che oggi, 9 febbraio, si terrà una manifestazione con il corteo dei trattori sul Grande Raccordo Anulare.

L’orario preciso deve ancora essere definito, ma si prevede che avrà luogo verso le 21, come comunicato durante il raduno a via Nomentana. Rosati ha espresso gratitudine al prefetto e al questore di Roma per la collaborazione, sottolineando che il loro intento è sostenere proposte piuttosto che promuovere proteste, e ha notato con soddisfazione di essere stati compresi.

Nel frattempo, al luogo di concentrazione, sono presenti già 500 trattori. Alessio Centini ha dichiarato che quattro di questi mezzi desiderano raggiungere il centro senza arrecare disagi e turbamenti.

Protesta agricoltori, corteo a Roma: fino al Colosseo?

Gli agricoltori hanno l’intenzione di estendere il percorso fino al Colosseo, e saranno le forze dell’ordine a indicare la via migliore da seguire durante la marcia attraverso i punti “cardinali” di Roma.

Riguardo all’incontro con il ministro Francesco Lollobrigida, Rosati ha concluso affermando: “Speriamo che avvenga a breve”.