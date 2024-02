Protesta dei trattori: sette mezzi arrivano a Sanremo

Sono sette i trattori che, partiti da Melegnano, sono giunti fino a Sanremo per salire sul palco dell'Ariston.

Dopo l’invito da parte di Amadeus, i primi agricoltori sono giunti a Bussana, una frazione di Sanremo. Sono precisamente sette i trattori che, partendo da Melegnano, hanno percorso ben 240 chilometri fino a raggiungere la destinazione. Intorno alle otto di questa mattina, i mezzi si sono poi fermati nelle vicinanze del mercato dei fiori.

La protesta dei trattori di avvicina al festival

Le proteste degli agricoltori hanno avuto un’eco tale da raggiungere anche il festival di Sanremo, con Amadeus che si è detto disponibile ad ospitare i manifestanti sul palco dell’Ariston. E proprio per rendere questa ipotesi una realtà, un convoglio di trattori, scortati dalle forze dell’ordine e da alcune auto guidate da altri manifestanti, è partito da Melegnano.

Dopo ben 240 chilometri percorsi a 40 km/h, i sette trattori sono giunti a destinazione questa mattina intorno alle 8. Sono arrivati a Bussana, una delle frazioni di Sanremo, dove i mezzi sarebbero poi stati parcheggiati nelle vicinanze del mercato dei fiori.

Al momento sembra quindi abbastanza certo che gli agricoltori saliranno sul palco dell’Ariston nonostante la Rai, tramite il suo ufficio stampa, abbia sempre smentito di aver intrattenuto contatti con i manifestanti.

Le parole di Alessandra Oldoni

Già in passato si era parlato della possibilità di ospitare sul palco dell’Ariston un rappresentante del movimento “Riscatto agricolo”. Un ruolo che probabilmente toccherà ad Alessandra Oldoni, rappresentante di Bergamo, che si era dichiarata emozionata per l’occasione, sottolineando però che si tratta di un’occasione molto importante per spiegare le ragioni degli agricoltori.