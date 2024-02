L’allevatrice potrebbe salire sul palco dell’Ariston come rappresentante della cooperativa bergamasca Riscatto Agricolo.

Alessandra Oldoni possibile ospite a Sanremo

La settimana scorsa il direttore artistico del Festival di Sanremo aveva annunciato che avrebbe ospitato volentieri alcune delle voci della cosiddetta protesta dei trattori, che da Nord a Sud infuoca le strade italiane. “Vedremo quando ci inviterà Amadeus” ha dichiarato Alessandra Oldoni, intervenendo alla trasmissione di Rai Radio1 Un Giorno da Pecora. “Ci sono già stati dei contatti, a Sanremo andremo con 20 trattori e sul palco andrà solo una nostra delegazione, di tre o quattro persone. Il giorno che si sta valutando è giovedì, penso che all’80% riusciremo ad andarci“.

In prima linea per i diritti dei lavoratori

La donna, intervistata da Giorgio Lauro e Geppi Cucciari, ha spiegato che ci saranno rappresentanti di Bergamo, Brescia e Melegnano: “Cercheremo di prepararci ma la nostra natura è parlare a braccio“. La 47enne gestisce un allevamento di 450 mucche per la produzione di latte a Mozzanica. Oltre a lavorare nell’azienda di famiglia ha aderito alle manifestazioni delle ultime settimane ed è pronta a salire sul palco della kermesse musicale per spiegare le proprie ragioni.

I motivi delle proteste

“Vogliamo visibilità e trovare un modo per riuscire ad arrivare alle persone” ha aggiunto Oldoni, “Davanti alle telecamere porteremo alla ribalta la questione della riprogrammazione del Green Deal europeo, la richiesta di garanzie sulla figura dell’agricoltore, sulla sostenibilità dei prodotti e sui costi di produzione perché, nella forbice di vendita tra noi produttori e il cittadino, di mezzo c’è la grande distribuzione. Anche se sembra estranea a questi problemi è quella che ha la maggiore fetta di guadagno“. Oltre a far sfilare i trattori per le strade di Sanremo, gli esponenti della manifestazione potrebbero anche portare alcuni degli animali che allevano.