La cantante non ha trattenuto le lacrime, raccontando ai giornalisti di quando, nel 2022, la moltitudine di commenti negativi piombatale addosso l’aveva convinta a volare in Colombia.

Sanremo, lo sfogo di Alessandra Amoroso

“Sono scappata in Colombia, non volevo tornare” ha dichiarato Alessandra Amoroso. La vicenda risale a due anni prima, quando il web non le perdonò di aver negato un autografo ad una sua fan. “Prima di passare alle vostre domande, dato che in questo ultimo anno e mezzo nella mia vita sono successe un po’ di cose, le ho volute scrivere perché non volevo perdere pezzi per strada. E quindi inizio a leggere” ha spiegato in conferenza stampa.

La canzone in gara

“Fino a qui tutto bene” è il titolo del singolo che Alessandra canterà sul palco dell’Ariston. Il testo racchiude tutti i sentimenti provati dall’artista negli ultimi due anni “Porto a Sanremo un brano che parla di cadute, difficoltà che nella vita, grandi o piccole che siano, ci si trova inevitabilmente ad affrontare” ha continuato la cantante, aggiungendo “Nell’ultimo anno io sono caduta e oggi sono qui a raccontarvi la mia versione. Mi sono sentita sopraffare da situazioni che in 15 anni non mi ero mai trovata a dover affrontare. Una valanga d’odio mi ha investita da un giorno all’altro. Non parlo dei meme, su cui ho sempre scherzato. Ma insulti gravi e minacce di morte che mi arrivavano quotidianamente”. Un periodo difficile, che la 37enne ha deciso di condividere con tutti.

Gli insulti dopo l’autografo negato

Nell’estate del 2022 una ragazza le aveva chiesto un autografo, che la cantante aveva cortesemente declinato. Il rifiuto tuttavia ha infiammato il web, che si è scagliato contro di lei con commenti al vetriolo. Frasi che Alessandra ha letto, davanti alle telecamere, con la voce strozzata. “Ho deciso di allontanarmi. Avevo bisogno di prendermi tempo per ritrovare equilibrio” ha spiegato in seguito “Sono scappata in Colombia e per tutto il periodo che sono rimasta lì non c’è mai stato un momento in cui mi sia detta di voler tornare. Sentivo la necessità di stare lontano. Solo una mattina di febbraio del 2023 dopo una chiamata del mio migliore amico mi sono detta di dover tornare in Italia e affrontare quello che avevo lasciato“. L’artista ha infine spiegato che attraverso un percorso di psicoterapia e il sostegno dei suoi cari è riuscita a trovare la forza. Forza che l’ha convinta a partecipare per la prima volta Sanremo tra gli artisti in gara.