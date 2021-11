Proteste a Rotterdam contro il lockdown: 20 arresti

Proteste Rotterdam: manifestazione provoca danni al centro della città

Il peggioramento della situazione contagi da Covid-19 ha spinto il Governo olandese a prendere la drastica decisione del lockdown. Durante la serata di venerdì 19 Novembre 2021 a Rotterdam, centinaia di persone hanno manifestato in strada, sul Coolsingel (la principale arteria del centro della città), per protestare contro questa contromisura atta ad arginare la pandemia.

Proteste Rotterdam: arresti e feriti

Ahmed Aboutaleb, il Sindaco della città, ha riferito che durante la manifestazione sono state arrestate 20 persone mentre altre 7 hanno riportato delle ferite. Di queste, due sarebbero state colpite da agenti che hanno sparato colpi di avvertimento.

Raggiunto dell’emittente televisiva Nos il primo cittadino ha dichiarato che la Polizia è riuscita a riprendere il controllo del centro dopo che gli scontri avevano provocato almeno quattro vetture incendiate e svariati lanci di oggetti contro gli agenti di polizia, i quali hanno risposto con colpi di avvertimento, ma anche con colpi diretti “in situazioni di pericolo di vita”, secondo quanto precisato da una portavoce.

Proteste Rotterdam: le parole del Sindaco

Il Sindaco Aboutaleb ha voluto sottolineare come “la polizia sia stata pesantemente attaccata dai rivoltosi in diverse occasioni”. A sostegno di quanto riferito dalle autorità ci sono le immagini riprese dall’emittente locale che mostrano la violenza esercitata dai partecipanti con incendi sul marciapiede e contenitori della spazzatura gettati in strada.

Proteste Rotterdam: servizi ferroviari sospesi

La manifestazione, indetta e organizzata da diversi enti, aveva come obiettivo la protesta contro i piani del Governo, fra tutti l’introduzione di un lockdown specifico per i non vaccinati, consentendo quindi solo ai vaccinati e ai guariti dal Covid l’accesso a a locali come bar, ristoranti e ad eventi.

In seguito agli scontri, le ferrovie olandesi, hanno annunciato che i servizi ferroviari da e per Rotterdam sono stati sospesi fino a quando la situazione non tornerà alla normalità, a dimostrazione di come la manifestazione sia purtroppo sfociata nella violenza.

