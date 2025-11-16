Proteste Anticorruzione nelle Filippine: La Folla Chiede Giustizia e Trasparenza

La capitale delle Filippine, Manila, è diventata recentemente il teatro di una delle manifestazioni più significative contro la corruzione. Migliaia di cittadini si sono radunati per esprimere il proprio malcontento riguardo a un grave scandalo che coinvolge progetti di controllo delle inondazioni, caratterizzati dall’uso di materiali scadenti e, in molti casi, dalla loro completa inesistenza.

Questa mobilitazione, che si estenderà per tre giorni, ha come obiettivo quello di chiedere responsabilità da parte dei funzionari pubblici coinvolti, tra cui uomini politici di alto profilo e sostenitori del presidente Ferdinand Marcos Jr. La rabbia della popolazione è esplosa dopo che recenti tempeste hanno causato gravi danni, portando alla luce l’inadeguatezza delle infrastrutture di protezione.

Il contesto della protesta

La protesta è stata convocata dalla Iglesia Ni Cristo, una delle principali organizzazioni religiose del paese, con la partecipazione di circa 27.000 membri. I manifestanti, vestiti di bianco e con cartelli contro la corruzione, si sono riuniti nel celebre Rizal Park di Manila, un simbolo di lotta per la libertà e la giustizia.

I motivi dietro l’indignazione

Il malcontento è alimentato da denunce secondo cui figure influenti, come il cugino del presidente, Martin Romualdez, avrebbero intascato ingenti somme destinate ai progetti di controllo delle inondazioni. Questi progetti, definiti dalla stampa come infrastrutture fantasma, hanno portato a perdite stimate fino a 118,5 miliardi di pesos (circa 2 miliardi di dollari) tra il 2025 e il 2025.

La risposta del governo

In risposta alle manifestazioni, il presidente Marcos ha promesso che coloro che sono coinvolti nel scandalo saranno perseguiti. Tuttavia, le sue dichiarazioni non hanno placato l’ira popolare, soprattutto dopo che 259 persone sono morte a causa delle recenti inondazioni. Marcos ha affermato che le indagini sono in corso e che nessuno sarà esente dalle accuse. Tuttavia, ha anche dichiarato che, al momento, non ci sono prove sufficienti per incriminare Romualdez.

Le conseguenze politiche

Il clima politico è teso, con alcuni gruppi che chiedono un ritiro del supporto militare al presidente. Tuttavia, il generale Romeo Brawner Jr, capo delle Forze Armate filippine, ha ribadito il suo sostegno al governo, sottolineando che l’esercito non si impegnerà in azioni che violano la Costituzione. Il suo obiettivo è mantenere la pace e proteggere le istituzioni democratiche del paese.

In un contesto di crescente insoddisfazione, la presenza di un’agenzia indipendente che ha già presentato denunce penali contro 37 persone, tra cui membri del Congresso e imprenditori, evidenzia la gravità della situazione. La lotta contro la corruzione continua a essere una priorità per i cittadini filippini, che chiedono maggiore trasparenza e giustizia.