Proteste in Francia, Macron convoca vertice d'emergenza: "Riportiamo la calma"

Le proteste e gli scontri in Francia proseguono ormai da sei giorni e solo nella nottata di oggi sembrano essersi un po’ placati. In tutto il Paese, però, i fermi sono stati ancora oltre 70: le banlieue sono in subbuglio e il governo deve intervenire.

Francia, Macron parla ai ministri: “Garantiamo la calma”

Nella serata di ieri, Emmanuel Macron ha convocato un vertice all’Eliseo con i suoi ministri per fare il punto sul tema scottante delle proteste in Francia. Insieme a Macron, erano presenti anche la premier Borne, il ministro dell’Interno Darmanin e il Guardasigilli Dupond-Moretti, per una riunione che è durata circa un’ora e mezza. I partecipanti al summit hanno descritto il presidente della repubblica francese come ‘calmo e determinato‘. Secondo quanto riferito da Bmftv, durante la riunione, Macron ha invitato i ministri a: “Continuare a fare tutto il possibile per ripristinare l’ordine e garantire il ritorno alla calma”– e ha ribadito che – “II governo deve continuare a stare al fianco della polizia, dei gendarmi, dei magistrati, dei cancellieri dei tribunali, dei vigili del fuoco e dei rappresentanti eletti che si sono mobilitati giorno e notte per cinque giorni.”

L’incontro con i sindaci delle città più colpite

Secondo quanto è emerso, inoltre, sembra confermato che il presidente Macron abbia deciso di fissare un incontro, che avverrà nella giornata di martedì, con i sindaci delle città francesi più colpite dagli scontri. Al momento non è ancora stata chiarita la sede dell’incontro stesso.