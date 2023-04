Psichiatra aggredita a Pisa: dall'aggressione all'arresto dell'ex paziente

La psichiatra Barbara Capovani è rimasti vittima di un terribile agguato premeditato da parte di un ex paziente, Gianluca Paul Seung. Ripercorriamo la vicenda, dall’aggressione all’arresto dell’uomo.

Psichiatra aggredita a Pisa: l’aggressione premeditata e la morte cerebrale

La psichiatra Barbara Capovani, madre di tre figli, è rimasta vittima di un agguato premeditato per mano di un suo paziente, Gianluca Paul Seung, di 35 anni. L’uomo, con un passato di altre aggressioni e violenze, con un arresto alle spalle, è stato fermato. La psichiatra è morta alle 23.40 di domenica 23 aprile, poche ore dopo la dichiarazione di morte cerebrale. Seung, che era un suo paziente dal 2019, l’ha aggredita con una spranga nel parcheggio dell’ospedale Santa Chiara di Pisa, con numerosi colpi alla testa.

Il giorno prima dell’aggressione l’uomo era andato a cercare la psichiatra, senza riuscire a trovarla. Il giorno seguente è tornato fuori dal padiglione, con abiti scuri, volto coperto da una mascherina, un cappellino in testa e uno zaino sulle spalle. Ha aspettato che la donna finisse il turno e andasse a prendere la sua bicicletta, per aggredirla alle spalle mentre era chinata a togliere il lucchetto. L’arma non è stata trovata e l’aggressore, che aveva numerosi precedenti, comprese molestie a una minorenne e aggressione ad uno psichiatra, dovrà rispondere di omicidio premeditato.

Psichiatra aggredita a Pisa: l’aggressore convinto di essere uno sciamano

L’aggressore della psichiatra si chiama Gianluca Paul Seung, ha 35 anni ed è un ex paziente dell’ospedale psichiatrico pisano e della dottoressa. Sui social network si definiva uno sciamano e aveva sporto molte denunce contro diverse persone, seguendo teorie complottistiche. L’uomo, con padre cinese e madre italiana, è stato fermato all’alba di domenica. Ha precedenti per violenze, anche carnali, ma era libero. Aveva già picchiato un medico di Viareggio, ha diversi processi in corso e diversi fogli di via da varie località.

Seguiva teorie complottistiche, si definiva uno sciamano, pensava ad un’associazione per la difesa degli utenti psichiatrici. Aveva accusato anche Mario Draghi, collegava la vicepresidente Usa Kamala Harris a Matteo Messina Denaro e diceva che la Regina Elisabetta gestiva un traffico di armi. Era in cura dalla dottoressa dal 2019. Quando aveva interrotto le cure l’aveva più volte attaccata sui social. Nonostante tutti i precedenti, l’uomo era libero.