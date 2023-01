Si chiamava Fiore Cialfi il cacciatore e consigliere comunale di maggioranza che nelle scorse ore è rimasto vittima di un incidente domestico fatale a Marana, frazione del piccolo comune di Monreale, in provincia di L’Aquila.

L’uomo è morto in modo assurdo, mentre era intento a pulire la sua arma da fuoco, un fucile che utilizzava per cacciare insieme ad un gruppo di amici. Ecco la ricostruzione delle forze dell’ordine.

Pulisce il suo fucile ma parte un colpo al petto

Tutto è successo in un attimo, nel corso di un’operazione che in teoria, alla luce dell’esperienza dell’uomo, avrebbe dovuto essere di routine.

Cialfi era intento a pulire la sua arma da fuoco, probabilmente effettuando l’operazione di taratura, quando ha inavvertitamente premuto il grilletto del fucile, sparandosi un colpo al petto che non gli ha lasciato scampo.

Immediato è stato l’intervento del 118, chiamato dall’amico che in quel momento si trovava insieme a lui. Ma non è purtroppo servito a nulla. Sul posto, nel frattempo, si sono precipitati anche i carabinieri e il magistrato di turno (Fabio Picuti) per effettuare tutte le rilevazioni del caso e per cercare di capire con esattezza la dinamica del terribile accaduto che ha lasciato sgomenta la comunità abruzzese locale.