L’ asilo nido “Primo Maggio” porterà il nome del piccolo Tommaso D’Agostino

“L’asilo nido Primo Maggio porterà il nome di Tommaso D’Agostino, piccolo, gioioso e musicale bimbo che maggio ci ha portato via. Dedicato a te, con amore, dall’Aquila”. Con queste parole su facebook, il primo cittadino del capoluogo abruzzese ha annunciato l’iniziativa in ricordo del piccolo Tommaso morto per un tragico incidente lo scorso 18 maggio.

Attesa per la perizia della procura

Sul fronte delle indagini c’è attesa per la perizia del consulente della procura, Cristiano Ruggeri, che aveva chiesto 90 giorni di tempo per eseguire l’incarico e che dovrebbe far luce su vari aspetti della tragica vicenda, in particolare ” se lo stato dei luoghi interno alla struttura scolastica fosse nelle condizioni di esercizio tali da garantire la sicurezza degli spazi dell’area giochi esterna, scena del fatto, se adeguate le protezioni presenti rispetto al potenziale indotto della variazione altimetrica e la circolazione dei veicoli in area interna, e se una valutazione del rischio adeguata avrebbe potuto evitare il rischio concretizzatosi ovvero una diversa gestione per scongiurare l’evento”.

Chiesta archiviazione per il 12enne a bordo della Passat

Le risultanze della consulenza potrebbero allargare la portata del fascicolo che vede come unica indagata la conducente della Passat che aveva parcheggiato l’auto con a bordo il figlio 12enne, per il quale il procuratore della Repubblica del Tribunale per i Minorenni dell’Aquila ha già chiesto che vengano archiviate tutte le accuse.