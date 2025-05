Pullman parcheggiato si sfrena e precipita in strada: portava alunni in gita

L'incidente è avvenuto in via delle Castagnole, i bambini stavano andando in gita ai Castelli Romani.

Incidente a Marino, in provincia di Roma, dove un pullman parcheggiato si è sfrenato ed è precipitato sulla strada: aveva appena scaricato una scolaresca in gita.

Un pullman turistico si è sfrenato nel parcheggio di un agriturismo finendo sulla strada sottostante, in via delle Castagnole.

Pochi minuti prima erano stati fatti scendere dal mezzo gli alunni di una scolaresca che era in gita nei Castelli Romani. Quindi, al momento dell’incidente, a bordo del bus non c’erano né passeggeri né l’autista. Alcuni testimoni hanno raccontato di aver sentito improvvisamente un boato.

Come detto fortunatamente a bordo del pullman che si è sfrenato non c’era nessuno. Sul posto sono intervenute subito le autorità. Il bus è al momento ancora bloccato, si sta lavorando per rimuoverlo dalla strada. Dopo di che partiranno le indagini per capire come mai il mezzo improvvisamente si sia sfrenato. Si cercherà di capire se la causa dell’incidente sia stata un errore umano oppure un malfunzionamento dei freni stessi.