Putin arriva a Mariupol: la visita del capo di Stato russo

Dopo essere stato condannato dalla Corte penale internazionale, il capo di Stato russo Vladimir Putin non è apparso affatto intimorito, ed infatti è addirittura uscito dal suo Paese per andare in visita vicino al fronte con l’Ucraina, nello specifico il presidente ha visitato in mattinata la città conquistata di Mariupol, e successivamente si è recato in elicottero a Rostov sul Don.

La visita di Putin a Mariupol, prima volta in una città conquistata del presidente russo

Vladimir Putin ha deciso di visitare per la prima volta una città conquistata nel corso di questa lunga quanto estenuante guerra, si tratta di Mariupol, città ucraina massacrata dai bombardamenti russi.

L’Ufficio stampa del Cremlino ha tenuto a far sapere, riprendendo anche diverse immagini dell’accaduto, che il leader russo non solo è giunto nella città conquistata, ma ha girato diversi quartieri in macchina, guidandola lui stesso accompagnato dal vice primo ministro Marat Khusnulin. Il ministro ha informato nel frattempo lo stato dei lavori di ricostruzione e restauro della città.

Il servizio stampa russo ha sottolineato le scene in cui i due uomini parlano della costruzione di nuovi microdistretti residenziali, scuole, istituzioni mediche e strutture sociali.

Memorabile anche la visita del capo di Stato nell’area costiera della città: lo yacht club, il teatro ed altri luoghi simbolo.

Dopo la rapida visita, programmata da tempo, Putin ha deciso di volare in elicottero a Rostov sul Don, centro di comando nel sud della Russia.