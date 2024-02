Putin si lascia andare a nuove dichiarazioni sulla guerra, nell’intervista per il giornalista Tucker Carlson.

Tucker Carlson, ex conduttore della rete all-news statunitense Fox News, negli anni scorsi si era distinto per aver rilanciato la propaganda di Donald Trump.

Martedì in un post su X, aveva scritto:

«Non siamo qui perché amiamo Vladimir Putin. Non vi stiamo incoraggiando ad essere d’accordo con ciò che Putin potrebbe dire in questa intervista, ma vi esortiamo a guardarla. Dovreste sapere il più possibile».