Vladimir Putin ha rilasciato una lunga intervista in cui parla della guerra in Ucraina: quando avverrà la fine del conflitto?

Si er creata moltissima attesa per l’intervista che Vadimir Putin avrebbe concesso al controverso giornalista americano Tucker Carlson. Nella giornata di ieri, il sostenitore di Donald Trump ha tenuto un colloquio lungo circa due ore con lo Zar, coloquio in cui Putin ha spiegato la sua visione sulla guerra in Ucraina.

Guerra in Ucraina, l’intervista di Putin: colloquio con Carlson

“La sconfitta della Russia in Ucraina è impossibile per definizione e la Nato deve accettare le conquiste territoriali di Mosca” – così Vladimir Putin mette in chiaro il suo pensiero su quello che sta accadendo tra Mosca e Kiev, rimproverando gli Stati Nato che stanno aiutando Zelensky. Il numero uno di Russia ha poi svelato: “I piani di pace erano quasi finalizzati, ma l’Ucraina li ha gettati all’aria e ha obbedito agli ordini dell’Occidente di combattere la Russia fino all’ultimo, ma prima o poi si troverà un accordo“.

Guerra in Ucraina, l’intervista di Putin: la fine del conflitto

Ma cosa risponde Putin a chi pensa che le mire espansionistiche della Russia possano mettere in pericolo l’autonomia di altri Stati? “L’invasione di Polonia o Lettonia è fuori discussione” – charisce Putin – “Semplicemente non abbiamo alcun interesse a espandere la guerra. Potrebbe avvenire solo se la Polonia attaccasse per prima”. Per la fine della guerra serve una cosa sola, e Putin la chiede direttamente al Congresso Usa: “Voglio dire alla leadership Usa: se davvero volete che la guerra finisca, smettetela di fornire armi“.