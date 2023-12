Vladimir Putin si ricandida alla presidenza della Russia: il politico, con le elezioni che si terranno a marzo 2024, tenterà di conquistare il suo quinto mandato alla presidenza del Paese.

Putin si ricandida alla presidenza della Russia

Si ricandiderà alla presidenza della Federazione Russa. È quanto annunciato da Vladimir Putin. Le elezioni si terranno il 17 marzo 2024. A riferire la notizia, che è stata riportata dall’agenzia di stampa Tass, sono stati i partecipanti a una cerimonia organizzata al Cremlino. Prima dell’evento in questione, l’attuale leader russo non aveva ancora comunicato quali fossero le sue intenzioni rispetto alle elezioni.

Stando a quanto riportato da un corrispondente di Ria Novosti, la domanda sulla eventuale ricandidatura è stata rivolta a Putin durante una conversazione informale con i partecipanti alla cerimonia di consegna della medaglia della Stella d’Oro agli Eroi della Russia.

Data e calendario delle elezioni presidenziali russe

Il Consiglio della Federazione russa ha riferito che le prossime elezioni presidenziali si terranno il 17 marzo 2024. La data è stata svelata pubblicamente nella giornata di giovedì 7 dicembre.

A poche ore dall’annuncio, il capo della Commissione elettorale centrale Ella Pamfilova ha spiegato che le votazioni avranno luogo per tre giorni ossia dal 15 al 17 marzo. Pamfilova ha anche sottolineato che questo formato sta diventando tradizionale per il sistema elettorale russo, ricordando che è stato utilizzato per la prima volta durante la pandemia per garantire la sicurezza dei cittadini.