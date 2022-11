Doha, 29 nov. - (Adnkronos) - Il Mondiale di André Onana si è definitivamente concluso: dopo l'esclusione contro la Serbia e la sospensione legata ad alcune divergenze con il commissario tecnico Rigobert Song, il portiere ha deciso di lasciare il ritiro in Qatar. Il nerazzurro far...

Doha, 29 nov.

– (Adnkronos) – Il Mondiale di André Onana si è definitivamente concluso: dopo l'esclusione contro la Serbia e la sospensione legata ad alcune divergenze con il commissario tecnico Rigobert Song, il portiere ha deciso di lasciare il ritiro in Qatar. Il nerazzurro farà scalo a Parigi, per poi ritornare nella sua casa in Camerun. L'Inter si radunerà venerdì 2 dicembre, ma Onana si aggregherà al gruppo in un secondo momento.