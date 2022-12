Qatar, Grant Wahl è morto per un aneurisma

Non si tratta di omicidio, ma di aneurisma. Ecco come è morto Grant Wahl.

Il giornalista Grant Wahl, morto in Qatar, è deceduto a causa di un aneurisma.

Sul suo caso si stava indagando e la sua morte sembrava sospetta. Alcuni avevano anche parlato di omicidio.

La conferma è arrivata dalla famiglia dello statunitense che ha avuto i risultati dell’autopsia che è stata fatta a New York. La moglie di Grant Wahl, medico specialista in malattie infettive ed epidemiologa, ha affermato che non ci sono sospetti sulla sua morte e che quasi sicuramente l’aneurisma si stava sviluppando da anni.

Stando a quanto si apprende da SkySport, si sarebbe rotta l’aorta toracica ascendente, in seguito a un indebolimento del vaso sanguigno che spesso non viene rilevato.

Le cause del decesso e il sospetto che si potesse trattare di un omicidio

Grant Wahl aveva accusato un malore improvviso durante l’intervallo dei tempi supplementari del match Olanda-Argentina. Secondo molte persone, tra cui il fratello, il giornalista sarebbe stato ucciso in Qatar e tutti stavano cercando di far passare la sua morte come una coincidenza.

Stavolta però ci sono le prove che non si tratta di omicidio. I sospetti di un omicidio erano legati al fatto che Wahl era stato arrestato nel mese di novembre 2022 in Qatar per aver indossato una maglietta a sostegno della comunità Lgbtq+.