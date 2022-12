Alla lista dei giornalisti morti durante i Mondiali in Qatar 2022 si aggiunge anche il nome di Roger Pearce.

Il reporter brittanico aveva 65 anni ed era prossimo alla pensione.

Mondiali Qatar 2022, i giornalisti morti sono tre: si aggiunge anche Roger Pearce

Il decesso di Pearce è avvenuto in data 21 novembre 2022, prima della partita tra Galles e Stati Uniti d’America. La notizia della sua morte è stata annunciata da Independent, Metro, Ibc. Il giornalista lavorava per Itv Sport di cui era direttore tecnico. Pearce è deceduto a causa di un malore fatale che non gli ha lasciato scampo.

Il suo ex collega Neil Stansby lo ha ricordato con queste parole:

“E’ davvero triste aver appreso della morte del mio amico ed ex collega di Itv Meridian, Roger Pearce. È morto durante il suo ultimo incarico in Qatar prima della pensione tra 5 settimane. Rip Roger”.

Chi sono gli altri due morti

Gli altri due giornalisti deceduti, su cui però si indaga, sono Gary Wahl e Khalid al-Misslam; il primo statunitense, il secondo qatariota.

Anche le loro morti sono state annunciate come malori improvvisi, ma qualche dubbio è stato sollevato. Gary Wahl fu arrestato per aver indossato una maglia arcobaleno prima della partita galles-USA e poi è morto in circostanze misteriose dopo un malore durante il match Olanda-Argentina. Di Khalid al-Misslam invece non si sa nulla e sono ancora ingote le cause del suo decesso.