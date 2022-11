Mondiali Qatar 2022: il calendario completo delle partite e dove vederli

Il Mondiale di Qatar 2022 inziierà domenica: l’attesa per l’evento sportivo più iportante dell’anno sta per terminare.

Come tutti sappiamo, l’Italia non sarà al via della competizione iridata, ma lo spettacolo certamente non mancherà. A dare il via alle danze, come di consueto, sarà la squadra ospitante, in questo caso appunto il Qatar che sfiderà nel suo esordio l’Ecuador.

Il calendario delle partite e dove vederle in streaming e tv

FASE A GIRONI

DOMENICA 20 NOVEMBRE:

17.00 Qatar-Ecuador (Rai 1; streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE:

14.00 Inghilterra-Iran (Rai 2; streaming su Rai Play)

17.00 Senegal-Olanda (Rai 2; streaming su Rai Play)

20.00 USA-Galles (Rai 1; streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 22 NOVEMBRE:

11.00 Argentina-Arabia Saudita (Rai 2; su Rai Play)

14.00 Danimarca-Tunisia (Rai 2; streaming su Rai Play)

17.00 Messico-Polonia (Rai 2; streaming su Rai Play)

20.00 Francia-Australia (Rai 1; streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE:

11.00 Marocco-Croazia (Rai 2; streaming su Rai Play)

14.00 Germania-Giappone (Rai 2; streaming su Rai Play)

17.00 Spagna-Costa Rica (Rai 2; streaming su Rai Play)

20.00 Belgio-Canada (Rai 1; streaming su Rai Play)

GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE:

11.00 Svizzera-Camerun (Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

14.00 Uruguay-Corea del Sud (Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

17.00 Portogallo-Ghana (Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.00 Brasile-Serbia (Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

VENERDÌ 25 NOVEMBRE:

11.00 Galles-Iran (Rai 2; streaming su Rai Play)

14.00 Qatar-Senegal (Rai 2; streaming su Rai Play)

17.00 Olanda-Ecuador (Rai 2; streaming su Rai Play)

20.00 Inghilterra-USA (Rai 1; streaming su Rai Play)

SABATO 26 NOVEMBRE:

11.00 Tunisia-Australia (Rai 2; streaming su Rai Play)

14.00 Polonia-Arabia Saudita (Rai 2; streaming su Rai Play)

17.00 Francia-Danimarca (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Argentina-Messico (Rai 1; streaming su Rai Play)

DOMENICA 27 NOVEMBRE:

11.00 Giappone-Costa Rica (Rai 2; streaming su Rai Play)

14.00 Belgio-Marocco (Rai 1; streaming su Rai Play)

17.00 Croazia-Canada (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Spagna-Germania (Rai 1; streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 28 NOVEMBRE:

11.00 Camerun-Serbia (Rai 2; streaming su Rai Play)

14.00 Corea del Sud-Ghana (Rai 2; streaming su Rai Play)

17.00 Brasile-Svizzera (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Portogallo-Uruguay (Rai 1; streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 29 NOVEMBRE:

16.00 Ecuador-Senegal (Rai Sport; streaming su Rai Play)

16.00 Olanda-Qatar (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Iran-USA (Rai Sport; streaming su Rai Play)

20.00 Galles-Inghilterra (Rai 1; streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE:

16.00 Polonia-Argentina (Rai 1; streaming su Rai Play)

16.00 Arabia Saudita-Messico (Rai Sport; streaming su Rai Play)

20.00 Tunisia-Francia (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Australia-Danimarca (Rai Sport; streaming su Rai Play)

GIOVEDÌ 1° DICEMBRE:

16.00 Croazia-Belgio (Rai 1; streaming su Rai Play)

16.00 Canada-Marocco (Rai Sport; streaming su Rai Play)

20.00 Giappone-Spagna (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Costa Rica-Germania (Rai Sport; streaming su Rai Play)

VENERDÌ 2 DICEMBRE:

16.00 Corea del Sud-Portogallo (Rai Sport; streaming su Rai Play)

16.00 Ghana-Uruguay (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Serbia-Svizzera (Rai Sport; streaming su Rai Play)

20.00 Camerun-Brasile (Rai 1; streaming su Rai Play)

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

SABATO 3 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 1: Prima gruppo A vs Seconda gruppo B (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 2: Prima gruppo C vs Seconda gruppo D (Rai 1; streaming su Rai Play)

DOMENICA 4 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 3: Prima gruppo D vs Seconda gruppo C (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 4: Prima gruppo B vs Seconda gruppo A (Rai 1; streaming su Rai Play)

LUNEDÌ 5 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 5: Prima gruppo E vs Seconda gruppo F (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 6: Prima gruppo G vs Seconda gruppo H (Rai 1; streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 6 DICEMBRE:

16.00 Ottavo di finale 7: Prima gruppo F vs Seconda gruppo E (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Ottavo di finale 8: Prima gruppo H vs Seconda gruppo G (Rai 1; streaming su Rai Play)

VENERDÌ 9 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 1: Vincitrice ottavo di finale 5 vs Vincitrice ottavo di finale 6 (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 2: Vincitrice ottavo di finale 1 vs Vincitrice ottavo di finale 2 (Rai 1; streaming su Rai Play)

SABATO 10 DICEMBRE:

16.00 Quarto di finale 3: Vincitrice ottavo di finale 7 vs Vincitrice ottavo di finale 8 (Rai 1; streaming su Rai Play)

20.00 Quarto di finale 4: Vincitrice ottavo di finale 3 vs Vincitrice ottavo di finale 4 (Rai 1; streaming su Rai Play)

MARTEDÌ 13 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 1: Vincitrice quarto di vinale 1 vs Vincitrice quarto di finale 2 (Rai 1; streaming su Rai Play)

MERCOLEDÌ 14 DICEMBRE:

20.00 Semifinale 2: Vincitrice quarto di finale 3 vs Vincitrice quarto di finale 4 (diretta tv su Rai 1; diretta streaming su Rai Play)

SABATO 17 DICEMBRE:

16.00 Finale per il terzo posto (Rai 1; streaming su Rai Play)

DOMENICA 18 DICEMBRE:

16.00 Finale (Rai 1; streaming su Rai Play)