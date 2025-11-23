Qualiano: Arrestato l'ex compagno della donna accoltellata, nuovi dettagli sul caso

Nella notte tra il 22 e il 23 novembre, un episodio violento ha scosso la comunità di Qualiano, comune in provincia di Napoli. Una donna di 35 anni è stata accoltellata più volte da un uomo in un attacco avvenuto nel piazzale antistante la sua abitazione, situata nel parco Cerqua. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, è stato possibile identificare e arrestare il presunto aggressore.

La cattura dell’aggressore

I carabinieri della sezione radiomobile di Giugliano sono intervenuti immediatamente dopo aver ricevuto la segnalazione dell’aggressione. L’uomo, un 29enne di nome Rosario Giusti, è stato arrestato per evasione e tentato omicidio. In precedenza, era già stato denunciato per maltrattamenti dalla stessa vittima e si trovava agli arresti domiciliari con un braccialetto elettronico.

Dettagli dell’aggressione

La vittima è stata colpita in più punti del corpo e, nonostante le sue gravi condizioni, non sembra essere in pericolo di vita. Subito dopo l’accaduto, le indagini hanno preso avvio con l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e le testimonianze di chi si trovava nei dintorni. Questo ha portato rapidamente all’identificazione dell’aggressore, facilitata anche dalle dichiarazioni della donna, che ha fornito dettagli cruciali.

Il contesto della violenza

L’episodio di violenza si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per i reati di violenza domestica in Italia. La donna, che aveva già denunciato il suo ex compagno per maltrattamenti in passato, si trovava in una condizione di vulnerabilità. È fondamentale sottolineare che il braccialetto elettronico, previsto come misura di sicurezza, non ha impedito l’aggressione.

Reazioni e conseguenze

La notizia ha suscitato sconcerto tra i residenti di Qualiano e ha riacceso il dibattito sulla protezione delle vittime di violenza domestica. Le autorità locali stanno valutando la necessità di implementare ulteriori misure di sicurezza per garantire la protezione delle persone a rischio. Attualmente, la donna è ricoverata presso l’ospedale di Giugliano, dove riceve le cure necessarie.

Questo caso rappresenta un triste promemoria della necessità di affrontare in modo serio il problema della violenza di genere e mette in evidenza l’importanza di ascoltare e supportare le vittime. La comunità di Qualiano e le forze dell’ordine sono unite nel combattere questi crimini e nel garantire che simili episodi non si ripetano in futuro.