Quando è Carnevale 2022? Quando inizia e quando finisce

Le date del Carnevale 2022, ecco quando è che secondo il calendario tutti gli scherzi potranno valere.

Maschere, coriandoli, carri e stelle filanti, torna anche quest’anno il Carnavale, la festa dove ogni scherzo vale e che tanto piace ai bambini. Nelle piazze italiane da settimane si vedono i più piccoli giocare tra di loro con indosso il costume del loro supereroe o personaggio dei cartoni preferito, ma quand’è che inizia veramente il Carnevale 2022?

Quando è Carnevale 2022?

Il periodo di Carnevale dura dal giovedì grasso al martedì grasso che, quest’anno, conciderà con i giorni compresi tra il 24 febbraio e l’1 marzo. Cinque giorni di festeggiamenti che, secondo l’antica tradizione, dovrebbero servire a levare la carne (carnem levare) prima del digiugno e dei classici fioretti quaresimali.

Carnevale 2022, quando è?

Naturalmente, la domenica che cade tra il giovedì e il martedì grasso, in questo caso quella del 27 febbraio, è la domenica di Carnevale che in molte città italiane viene festeggiata con le sfilate dei carri allegorici e con le feste di piazza.

Quando è Carnevale 2022 a Milano?

Le date del Carnevale 2022 sono le stesse in tutta Italia anche se, per via del calendario Ambrosiano, a Milano tutto viene traslato di una settimana. Ecco dunque che nella città meneghina il giovedì grasso corrisponderà al 3 marzo.