Quando il rischio e la resilienza si incontrano: Darkfest a Stellenbosch e il ritorno di Manyonga

Quando il rischio e la resilienza si incontrano: Darkfest a Stellenbosch e il...

Quando il rischio e la resilienza si incontrano: Darkfest a Stellenbosch e il...

In Sudafrica convivono due narrazioni dello sport che sembrano agli antipodi, ma che condividono lo stesso elemento: la capacità di spingersi oltre i confini. Da un lato, il mondo delle due ruote dove il freeride trasforma pendii e colline in palcoscenici di rischio calcolato; dall’altro, la storia umana di un campione dell’atletica che ha dovuto ricostruire se stesso dopo anni di dipendenza e violenze. Entrambe le realtà mostrano come l’atletismo contemporaneo alterni momenti di pura esaltazione a fasi di intensa fragilità.

Questo articolo esplora il famoso Darkfest di Stellenbosch, tappa di riferimento per i praticanti di mountain bike freeride, e racconta il percorso di recupero di Luvo Manyonga, olimpionico e campione mondiale, che ha ritrovato motivazione e risultati dopo una lunga crisi personale.

L’adrenalina del Darkfest: quando la gravity diventa spettacolo

Il Darkfest si tiene ogni anno presso l’Hellsend Dirt Compound a Stellenbosch, non lontano da Città del Capo, e si è guadagnato una reputazione globale come uno degli eventi di mountain bike freeride più estremi. Qui i rider eseguono salti giganteschi, talvolta superiori ai 30 metri, mettendo alla prova non solo la tecnica ma anche i limiti della sicurezza e della fisica. La manifestazione mescola competizione, creatività nei percorsi e una forte componente spettacolare che attira atleti e spettatori da tutto il mondo.

La fisica del rischio

Dietro le evoluzioni al Darkfest c’è una preparazione rigorosa: dall’analisi delle traiettorie al controllo della velocità, ogni salto richiede calcoli intuitivi sulla dinamica del corpo e sull’assetto della bici. I partecipanti devono conoscere a fondo concetti come angolo di decollo, resistenza dell’aria e gestione dell’atterraggio, perché anche un piccolo errore può tradursi in conseguenze gravi. L’evento è dunque un laboratorio di coraggio e tecnica, dove l’apparente follia nasconde una disciplina precisa.

La rinascita di Luvo Manyonga: dal baratro al ritorno in pedana

Luvo Manyonga è uno dei volti più noti dell’atletica sudafricana: medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio 2016 e campione mondiale nel salto in lungo a Londra 2017, dove divenne il primo sudafricano a conquistare quel titolo. Il suo miglior salto, 8,65 metri, aveva alimentato ambizioni altissime, ma la carriera è stata segnata da una lunga battaglia personale contro la dipendenza e dalle conseguenze di una squalifica legata ai controlli antidoping.

Caduta e consapevolezza

Manyonga è cresciuto a Mbekweni, sobborgo di Paarl, dove l’uso di Crystal Meth è purtroppo diffuso. La perdita della madre e le difficoltà sociali lo hanno portato in un tunnel di dipendenza che si è intrecciato con omissioni nei controlli di whereabouts, causando una squalifica nel 2026. La situazione precipitò ulteriormente quando, nel 2026, fu picchiato con una mazza da baseball dopo un episodio di furto legato alla droga: “Dovevo decidere se vivere o morire”, ha raccontato, descrivendo il momento di svolta in cui vide la propria vita scorrergli davanti.

Il ritorno: allenamento, sostegno e nuovi obiettivi

Dopo la fine della squalifica Manyonga ha ripreso a gareggiare: nell’ultimo periodo ha consolidato una routine fatta di allenamenti all’alba e lavoro specifico in pista grazie al supporto dell’allenatore Herman Venske e dell’organizzazione World Wide Scholarships, che lo ha aiutato a trasferirsi a Johannesburg. Nel dicembre 2026 è rientrato in competizione a Stellenbosch con un salto da 7,31 metri, e il recente 8,11 metri del mese scorso gli ha assicurato la qualificazione per i mondiali indoor che si svolgono a Torun fra il 20 e il 22 marzo.

Manyonga insiste nel dire di non aver usato sostanze per barare nello sport: la sua battaglia era una dipendenza ricreativa che lo aveva distratto dalla vita e dalla carriera. Oggi racconta di aver trovato identità e determinazione: “So ancora di poter saltare forte e puntare a medaglie d’oro”, dichiara, mentre lavora per ritrovare continuità e competitività contro i giovani emergenti.

Un messaggio per lo sport

Le due storie — quella del Darkfest e quella di Luvo Manyonga — sottolineano come lo sport sia insieme spettacolo e campo di prova umano. Il primo celebra il rischio controllato e l’abilità tecnica; il secondo ricorda la fragilità degli atleti e l’importanza di reti di sostegno per la loro ripresa. In entrambi i casi emerge un tema comune: la passione che spinge oltre il limite e la necessità di strumenti per proteggere chi lo pratica.