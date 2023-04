Quanto costa la colomba di Cannavacciuolo e quali novità ci sono per Pasqua ...

Ce n'è perfino una serie interamente "veg": ecco quanto costa la colomba di Cannavacciuolo e quali novità ci sono per Pasqua 2023

Le ore liete sono imminenti ed ecco quanto costa la colomba di Canavacciuolo e quali novità ci sono per Pasqua 2023. Lo chef stellato ha preparato una “batteria” di dolci straordinari fra cui spicca una sorpresa particolare. Per chi scegliesse una Pasqua al ristorante lo chef Antonino Cannavacciuolo propone un menu raffinato ed elegante nel Relais 5 stelle Lusso sulle rive del lago d’Orta in Piemonte. Insomma, a Villa Crespi, il ristorante a tre stelle Michelin sulle rive del lago d’Orta, ci sarà da scegliere.

Colomba di Cannavacciuolo: quanto costa

E per l’occasione Cannavacciuolo ha preparato anche una vasta selezione di Uova di cioccolato e Colombe pasquali. E c’è una novità. Oltre a quella classica e tradizionale ci sono varianti all’arancia oppure al gianduia. E c’è una novità ulteriore. Quella della proposta vegana con cui lo chef ha deciso di creare un dolce certificato “vegan”, con gocce di cioccolato e canditi.

Ci sono 750 grammi di bontà in attesa

Sulle dimensioni si va sullo standard di 750 grammi con una colomba che viene interamente prodotta nel Laboratorio di Antonino Cannavacciuolo. E il prezzo, o meglio, i prezzi? Variano dai 29 euro per la Colomba classica ai 33 per quelle con farce e glassature speciali.