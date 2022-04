Antonino Cannavacciuolo non trova personale per il suo nuovo ristorante in Toscana, un locale che aprirà a breve nella campagna tra Pisa e Volterra

Per la serie ingredienti che mancano per tirar su il piatto perfetto arriva la notizia per cui Antonino Cannavacciuolo non trova personale per il suo nuovo ristorante in Toscana, perciò con ogni probabilità la prevista apertura primaverile del suo Laqua Vineyard slitterà in estate.

La notizia, che mette in leggera crisi il piano di investimento del protagonista di Masterchef e della cucina mondiale, è stata data dal Corriere Fiorentino e ripresa dal Fatto Quotidiano: per arrivare a pieno organico del Laqua Vineyard, un locale che aprirà nella campagna tra Pisa e Volterra, mancano ancora molte figure chiave.

Cannavacciuolo non trova personale

Il locale è solo l’ultima “perla gastronomica” di Cannavacciuolo, che guida il gruppo imprenditoriale Collection Laqua Resorts con spot di gusto a Meta a Sorrento, Ticciano e Pettenasco in Piemonte.

Per la nuova apertura, manca il personale, qualificato e non.

Ecco le figure che ancora mancano

E il sito ufficiale dell’azienda ha spiegato che quella che doveva essere un’apertura “in Primavera 2022” slitterà probabilmente all’estate. Ma quali figure mancano allo chef campano pluristellato? Uno chef de rang, un maitre sommelier, un commis di sala, un cuoco capo partita, ma anche un massaggiatore/trice per il resort e un facchino addetto all’accoglienza, oltre a candidature spontanee da formare.