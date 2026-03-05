Quanto è grande e influente l’Iran: geografia, popolazione e impatto della crisi

Quanto è grande e influente l’Iran: geografia, popolazione e impatto della...

Quanto è grande e influente l’Iran: geografia, popolazione e impatto della...

Un’analisi che ricostruisce i fatti della crisi, confronta le dimensioni territoriali e sintetizza le reazioni politiche per capire meglio le conseguenze regionali e globali

Negli ultimi sviluppi del conflitto la coalizione guidata dagli Stati Uniti e Israele ha colpito obiettivi in Iran, causando almeno 1.045 vittime dall’inizio delle operazioni. In risposta, Teheran ha lanciato una serie di attacchi con droni e missili contro Israele e alcuni paesi del Golfo, provocando a loro volta perdite umane e un escalation dalle conseguenze imprevedibili.

Parallelamente alle operazioni militari, la crisi ha polarizzato l’opinione pubblica internazionale. I sondaggi indicano che circa un quarto degli americani approva gli attacchi, con divisioni nette tra sostenitori del Partito Repubblicano e quelli Democratici. Le capitali europee discutono modalità di risposta e valutano rischi di destabilizzazione regionale, monitorando possibili nuove ripercussioni diplomatiche ed economiche.

Le reazioni politiche: un’Unione Europea divisa

Il Consiglio degli esteri dell’Unione Europea ha chiesto massima moderazione, protezione dei civili e rispetto del diritto internazionale. I commenti dei governi nazionali, tuttavia, rivelano posizioni divergenti sulla risposta politica e diplomatica. La rappresentante per la politica estera dell’Unione Europea ha richiamato l’attenzione sulla possibilità di un cambiamento storico in Iran, suscitando interpretazioni contrastanti sull’eventualità di un cambio di regime. Le differenze tra gli Stati membri riguardano in particolare strumenti di pressione, sanzioni e canali di mediazione. Il Consiglio ha stabilito di monitorare gli sviluppi e valutare ulteriori misure in base all’evoluzione della situazione.

Linee interne e timori pratici

Diverse capitali hanno richiamato l’attenzione sui rischi di un conflitto prolungato e sulle conseguenze pratiche. Tra gli effetti indicati figurano l’impatto economico sulle rotte marittime del Mar Rosso, l’aumento dei prezzi energetici e pressioni sui flussi migratori. Alcuni governi, tra cui Spagna, Svezia e Slovenia, hanno denunciato possibili violazioni del diritto internazionale connesse alle operazioni militari. Altre capitali hanno invece adottato un tono più equilibrato, esprimendo critica verso Teheran e al contempo condanna per gli attacchi subiti. I ministeri degli Esteri hanno annunciato che continueranno a monitorare gli sviluppi e a valutare misure ulteriori in base all’evoluzione della situazione.

Dimensione fisica dell’Iran: estensione, confini e paragoni

L’Iran è il diciassettesimo paese più esteso al mondo, con una superficie di circa 1,65 milioni di km². Per offrire un confronto, si tratta di circa un sesto degli Stati Uniti e di circa un quinto dell’Australia. La superficie è circa la metà dell’India, quadrupla rispetto all’Iraq e approssimativamente ottanta volte quella di Israele. Questi paragoni aiutano a contestualizzare la dimensione territoriale nel quadro geopolitico regionale.

Confronti con gli Stati Uniti

Per collegare il confronto con la parte precedente, questi paragoni rendono più immediata la percezione delle dimensioni iraniane.

Se sovrapponessimo l’Iran agli Stati Uniti, la sua estensione risulterebbe quasi pari a quella dell’Alaska e superiore al doppio del Texas. Un paragone pratico indica che per coprire la superficie dell’Iran si dovrebbero unire gli stati di Texas, California, Montana e Illinois. Collocandolo sulla costa orientale, l’Iran occuperebbe una fascia che va dal Maine fino alla Florida, sottolineando la sua vastità rispetto alla geografia statunitense.

Popolazione, città e risorse

L’Iran ospita circa 92 milioni di persone, concentrate soprattutto nella metà occidentale del paese. Le aree più densamente abitate sono quelle servite da valli fertili e bacini fluviali, dove si sono sviluppati i maggiori centri urbani.

Dal punto di vista economico, il paese è ricco di idrocarburi e figura tra i primi dieci produttori mondiali di petrolio. Risulta inoltre tra i principali produttori globali di gas naturale, dato che incide sulle sue entrate e sul ruolo geopolitico nella regione.

Centri urbani principali

La rete urbana iraniana è dominata dalla capitale Teheran, che ospita circa 9,6 milioni di abitanti e rappresenta il centro politico ed economico del paese. Altre città con rilevanza nazionale sono Mashhad, con circa 3,4 milioni di residenti e forte valenza religiosa e culturale, e Isfahan, storica capitale imperiale che mantiene un ruolo rilevante nei settori industriale e tecnologico. Seguono Shiraz, Tabriz, Karaj, Qom e Ahvaz, che integrano il mosaico demografico e produttivo fornendo poli di riferimento regionale per industria, commercio e istruzione.

Economia, clima e territori

Il paese registra un prodotto interno lordo stimato in circa PIL pari a 375 miliardi di dollari e si colloca intorno alla 43ª posizione nella graduatoria mondiale per dimensione economica. Il tasso di disoccupazione si attesta vicino al 9,2%, mentre i ricavi derivanti dall’energia restano una componente significativa delle entrate statali. I vasti giacimenti di idrocarburi coesistono con regioni interne aride e con variazioni climatiche marcate tra le aree settentrionali e meridionali del paese, condizioni che influenzano la produzione agricola e la gestione delle risorse idriche.

Clima e ambiente

Le marcate differenze climatiche tra nord e sud del paese proseguono dal tratto precedente e condizionano la produzione agricola e la gestione delle risorse idriche. Nelle aree settentrionali gli inverni sono freddi e prolungati in alta quota. Le regioni centrali e meridionali registrano estati afose.

La città di Ahvaz ha rilevato temperature superiori ai 50 °C, tra le più elevate mai misurate nel paese. La grande piana centrale presenta ampie zone aride e parzialmente desertiche, che per vastità e aridità ricordano alcune aree interne degli Stati Uniti occidentali. Conoscere la geografia, la demografia e le risorse dell’Iran è essenziale per comprendere perché ogni sviluppo militare o politico produca riflessi immediati a livello regionale e globale, dati i legami con i traffici energetici e la sicurezza internazionale.