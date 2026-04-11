Quanto ha guadagnato Valerio Scanu all'Isola dei Famosi: tutte le cifre

Valerio Scanu confessa quanto ha percepito per la sua partecipazione a L'Isola dei Famosi e racconta perché non ha mai parlato apertamente dei compensi con gli altri naufraghi

La rivelazione di Valerio Scanu è arrivata durante un episodio del No Lies Podcast, dove il cantante ha ripercorso la sua esperienza a L’Isola dei Famosi. Si tratta della stessa edizione del 2015 che chiuse con una media di 5.256.000 telespettatori e uno share del 25,08%, un dato che rende l’anno particolarmente memorabile per il reality.

Scanu ha spiegato di non aver voluto inizialmente prendere parte al programma, ma di essere stato convinto a firmare dopo l’intervento di Maria De Filippi e le insistenze della produzione.

Nel racconto del cantante emerge con chiarezza il valore economico della sua partecipazione: 18.000 euro a puntata. Avendo disputato otto puntate, la somma complessiva ammonta a 144.000 euro, una cifra che lui stesso ha definito la più alta ricevuta per un singolo impegno televisivo della sua carriera.

Scanu ha anche ricordato la fase di trattativa: dall’offerta iniziale di circa 5.000 euro fino alla richiesta interlocutoria di 20.000 euro, per poi chiudere su una cifra di 18.000 euro accettata dagli autori, nonostante il suo reale desiderio di non partecipare.

Il peso del cachet e le ragioni per restare

Oltre al valore economico, il cantante ha sottolineato come il contratto contenesse clausole che rendevano difficile l’abbandono del gioco: le penali erano così rilevanti da scoraggiare qualsiasi intenzione di ritirarsi anticipatamente. In una intervista del 2026 aveva già accennato a questi elementi contrattuali, spiegando che la presenza di sanzioni economiche precise aveva inciso sulla sua determinazione a proseguire fino alla finale. Il combinato di un cachet consistente e di obblighi contrattuali lo ha quindi portato a completare l’intero percorso televisivo, ottenendo inoltre una grande visibilità grazie ai numeri d’ascolto dell’edizione.

Trattativa iniziale e particolarità contrattuali

Scanu ha raccontato che la contrattazione con la produzione non è stata lineare: partendo da una proposta modesta, si è arrivati a una cifra molto superiore grazie a una strategia negoziale che prevedeva richieste alte per poi trovare un punto d’incontro. Ha precisato inoltre che, sebbene avesse ottenuto un compenso maggiore rispetto ad altri, non si è mai sentito a proprio agio nel discutere pubblicamente cifre con i colleghi. Le clausole di penalità inserite nel contratto sono state un deterrente reale, e lui stesso ha ammesso che queste condizioni hanno influito sulla decisione finale di restare fino alla conclusione del programma.

Le disparità tra i compensi dei naufraghi

Un punto emergente delle dichiarazioni è la forte variabilità dei contratti tra i partecipanti: non tutti i concorrenti percepivano la stessa cifra, e secondo Scanu alcuni percepivano addirittura una somma pari a un decimo del suo cachet. Ha spiegato che i contratti erano individuali e spesso segreti, motivo per cui non ha mai voluto alimentare confronti diretti con i compagni d’avventura. Per lui, parlare di soldi in modo ossessivo era «volgare», e preferiva mantenere un atteggiamento riservato sui temi economici, riservando i confronti sui guadagni solo a rapporti di fiducia molto stretti.

Voci, esagerazioni e spacconerie

Nelle sue parole emergono anche le dinamiche delle chiacchiere tra concorrenti: alcuni solevano gonfiare le cifre dichiarate, raccontando compensi superiori a quelli reali. Scanu ha fatto l’esempio di chi millantava importi dieci volte superiori o di chi vantava diecimila euro a fronte di bassi pagamenti reali. Lui ha scelto una linea opposta, mantenendo risposte vaghe quando il tema saliva di tono, e sottolineando come in molti casi le sparate fossero più strategia sociale che verità contrattuale. Restano quindi molte domande sulle reali distribuzioni economiche all’interno dell’isola.

Chi era sull’isola con lui

Pur non potendo identificare chi avesse effettivamente percepito cifre molto inferiori, il cantante ha ricordato i nomi dei colleghi presenti in quell’edizione: tra i partecipanti c’erano Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi), Brice Martinet, Cecilia Rodríguez, Rocco Siffredi, Alex Belli, Cristina Buccino, Andrea Montovoli, Rachida Karrati, Pierluigi Diaco, Fanny Neguesha, Melissa P., Charlotte Caniggia, Margot Ovani, Patrizio Oliva e Catherine Spaak. Scanu ha osservato che è improbabile che figure come Rocco Siffredi o Catherine Spaak abbiano percepito somme così esigue rispetto al suo cachet, ma per gli altri nomi il dubbio resta aperto: le reali cifre e le discrepanze rimangono dunque materia di indiscrezioni e congetture.