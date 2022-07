Quarta dose, Bassetti stronca la nuova campagna vaccinale: “Sarà un fallimento”

L'infettivologo Matteo Bassetti ha dedicato un'ampia riflessione alla nuova campagna vaccinale spiegando cosa potrebbe non funzionare.

La nuova campagna vaccinale potrebbe preannunciarsi un flop. Lo ha affermato l’infettivologo e direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova Matteo Bassetti. Sentito a Radio Capital, l’esperto ha spiegato perché procedere con le vaccinazioni ad agosto potrebbe non essere una scelta giusta, suggerendo piuttosto di partire a settembre.

Bassetti sulla quarta dose: “Non si può organizzare una campagna vaccinale da un momento all’altro”

Tra i fattori sui quali Bassetti ha puntato l’attenzione ci sarebbe un’eccessiva fretta con la quale sarebbe stata pianificata questa campagna: “Non si può organizzare una campagna vaccinale da un momento all’altro”, ha affermato. Ha poi aggiunto: “Vogliamo fare le vaccinazioni ad agosto, correndo, e invece rischiamo di avere lo stesso insuccesso della campagna sulla quarta dose.

Partiamo allora in maniera rigorosa dal primo di settembre”.

“Fermare questa variante è impossibile”

Non ultimo Bassetti ha osservato che è necessario ripensare le misure di protezione chiedendo meno rigore da una parte e al contempo vigilando sui soggetti più fragili: “Oggi il virus fa danni tra le persone anziane e immunodepresse.

Con loro bisogna prestare attenzione, usare mascherine e fare richiami vaccinali. Per il resto della popolazione, se sono vaccinate e in alcuni casi hanno anche già incontrato il virus e sono guariti, bisogna dare indicazioni di carattere generale senza essere così ferrei come siamo stati fino a oggi”.