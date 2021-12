Quarta ondata, Ilaria Capua: “Senza vaccini anche in Italia ci sarebbero i morti per le strade”

La virologa Ilaria Capua ha parlato della quarta ondata Covid e ha smentito le voci che dipingono la campagna vaccinale come un flop

La situazione contagi attuale ha fatto dubitare l’efficacia dei vaccini a milioni di italiani. La virologa Ilaria Capua ha però chiarito che senza di essi: «Avremmo i morti per strada, come in Ecuador, Perù, Brasile».

Paura per la quarta ondata e l’inefficacia dei vaccini

In questo periodo di difficolta, la situazione contagi ha fatto dubitare dell’efficacia dei vaccini a milioni di italiani. Si tratta di un dubbio infondato, però, e a spiegarlo è la dottoressa Ilaria Capua, virologa della University of Florida:

«Se non avessimo il vaccino, e le persone si comportassero da negazionisti, avremmo i morti per strada, come in Ecuador, Perù, Brasile. Ci sarebbero molti Paesi al tracollo con più malati gravi e morti. Si rischierebbe il collasso. […] L’obiettivo di Green pass, tamponi, vaccinazioni, terza dose, distanziamento è quello di non mandare in sovraccarico gli ospedali, perché se succede come l’anno scorso a Bergamo, la gente rischia di morire a casa o per strada».

Quarta ondata e flop della campagna vaccinale

Come predetto, l’arrivo di Omicron e l’estensione della dose booster hanno fatto serpeggiare nella testa di alcuni italiani l’idea che la campagna vaccinale sia stata un flop. Nulla di più sbagliato. I richiami sono fondamentali e bisogna avere fiducia nella scienza, come spiegato dalla dottoressa Capua:

«Omicron o Delta, gli strumenti li abbiamo, per la prevenzione e la terapia. Non c’è nulla di nuovo che dobbiamo fare, ma continuare quello che ci è sempre stato chiesto, cioè vaccinarci, seguire le norme igieniche, evitare posti affollati. Ma aumentare l’ansia e far perdere credibilità al sistema e soprattutto a ciò che la scienza offre, nelle persone che hanno strumenti limitati per capire, è molto pericoloso».

Quarta ondata e probabili ulteriori richiami del vaccino

Infine, la virologa ha spiegato che è molto probabile che un’ulteriore ondata colpisca l’Europa e il mondo, e per questo sarà necessario mantenere alta l’adesione alle prossime dosi di vaccino: