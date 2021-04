Quartu Sant’Elena, muore a 3 anni dopo essere caduto in piscina

Il piccolo è purtroppo morto annegato. É successo in una villetta sul litorale di Quartu Sant'Elena, a pochi chilometri da Cagliari.

Tragedia questa mattina, 9 aprile 2021, a Flumini di Quartu, unica frazione di Quartu Sant’Elena, in provincia di Cagliari: un bambino di tre anni e mezzo è caduto in una piscina ed è morto annegato. Il padre del bimbo era un pastore ortodosso ucraino, che era impegnato in quel fragente a celebrare un matrimonio in casa.

Bimbo di 3 anni cade in piscina e muore annegato

Ad indagare sulla vicenda ci sono i carabinieri della Compagnia di Quartu Sant’Elena, che stanno svolgendo attente ricerche al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sembra che il padre del piccolo sia stato chiamato per la celebrazione del matrimonio e abbia colto l’occasione per portare con sè sua moglie ed i loro due figli. Durante la cerimonia nell’abitazione erano presenti ben 7 persone.

Dall’unica ricostruzione finora avuta il bimbo stava giocando vicino alla piscina, tanto da aver deciso anche di indossare un costume.

Purtroppo, i genitori si sono distratti, quando il piccolo si è buttato in piscina, sbattendo la testa. Inutile i soccorsi a quel punto, perchè quando i familiari si sono accorti della faccenda loro figlio era già privo di sensi.

Quandosono giunti sul posto iil 188 ed i carabinieri, si è cercato di rianimare il bambino, ma non c’era più nulla da fare per lui: era già morto.