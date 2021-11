Quirinale: Aurora Vannucci, scrivere sognando libri per ragazzi**

Roma, 27 nov. (Adnkronos) – Aurora Vannucci, sedici anni, di Parma, adora leggere e scrivere e da diversi anni è impegnata nella composizione di racconti e romanzi rivolti a ragazzi della sua età. Nel 2015 ha pubblicato una prima raccolta di racconti e nel 2016 il libro dal titolo “Vorrei la sesta elementare”.

Ha poi continuato a coltivare la sua passione per la scrittura e ha già altri inediti in attesa di pubblicazione. Ha vinto molti concorsi nazionali ed internazionali. Ha partecipato a diversi festival letterari, oltre al Salone del libro di Torino. Il suo sogno, “da grande”, è diventare scrittrice di libri per ragazzi.