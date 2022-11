Raccontava su TikTok la lotta contro il cancro: Alice Manfrini è morta a 24 anni

La vita di Alice Manfrini è stata spezzata all’età di 24 anni.

La giovane aveva ricevuto a febbraio 2021 la diagnosi del sarcoma di Ewinge. Da lì ha iniziato a raccontare la sua battaglia contro la malattia e il suo vissuto quotidiano fatto di chemioterapia, ma anche di quotidianità. La morte di Alice è sopraggiunta lo scorso 7 novembre, ma la notizia è diventata di dominio pubblico solo nelle scorse ore.

Morta a 24 anni Alice Manfrini: “Non mi sento una guerra”

Tutto era partito da giugno 2020 quando la 24enne Alice aveva avvertito dei dolori al ginocchio.

La diagnosi arrivò in seguito a diversi esami. A Today aveva raccontato che ricevette l’esito appena 24 ore aver terminato gli esami universitari, quindi la laurea quando aveva già iniziato a fare le terapie. Durante la festa di laurea – spiegava – diversi capelli le erano già caduti sulla giacca.

La lotta contro il tumore: “È la mia routine”

Il tumore al ginocchio ha iniziato progressivamente a diffondersi e diverse metastasi si erano formate sul suo corpo: dalla spalla, allo sterno, passando ad una vertebra. Sui social spiegava che in lei c’era volontà di raccontare della sua malattia come elemento di normalità: “Non la vivo più come malattia né mi da fastidio pensarla o parlarne. È la mia routine: mi sveglio, so di essere così e non ne faccio un dramma”, diceva.

Una sfida dunque quotidiana che non la faceva sentire una guerriera: per lei era la routine.