Radio Italia Live 2022: la scaletta del concerto in piazza Duomo a Milano

Radio Italia Live è tornato: questa sera alle 20 e 10 andrà in scena, in piazza Duomo, il più grande evento gratuito di musica live del nostro Paese

Alle ore 20 e 10 di questa sera, sabato 21 maggio, avrà inizio, in piazza Duomo a Milano, il concerto di Radio Italia Live 2022. L’evento è il modo migliore per festeggiare il 40esimo compleanno di Radio Italia solomusicaitaliana.

Il ritorno del concerto di Radio Italia

Un evento, quello del concerto di Radio Italia, che è nato nel 2012 e da allora è diventato un simbolo della musica italiana, un momento dell’anno che i fan della canzone aspettano con grande ansia. Per l’ottavo anno, i presentatori dell’evento saranno i simpaticissimi Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Tutto l’evento sarà trasmesso in diretta su Radio Italia solomusicaitaliana, Radio Italia Tv (canale 70 e 570 DTT, canale 725 di Sky, canale 35 di TivùSat, via satellite su “Hot Bird” 13° Est, solo in Svizzera su Video Italia HD), RADIO ITALIA TREND (canale 726 di Sky, 63 di tivùsat e gratuitamente su Samsung TV Plus e Rakuten TV) e in streaming audio/video su radioitalia.it.

Radio Italia Live: la scaletta della serata

La scaletta del concerto di Radio Italia di questa sera sarà quasi certamente una sorpresa. Non è stato, infatti, comunicato alcun ordine esatto di apparizione dei cantanti. Al momento si conoscono solo i nomi dei performer e le canzoni che hanno scelto di portare. Di seguito elencati in ordine alfabetico tutti i presenti: