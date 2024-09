Raffaella Mennoia risponde ad una sollecitazione di Rita De Crescenzo.

A luglio scorso, Rita De Crescenzo, notevole figure di TikTok nell’area di Napoli, ha fatto una richiesta video alla squadra di Temptation Island, alla quale è stata data risposta pubblicamente da Raffaella Mennoia oggi. Attraverso Instagram, Rita souha espresso il suo desiderio di partecipare al noto reality show insieme a suo marito. “Vorrei fare un annuncio” – è stata la sua introduzione – “Io e mio marito abbiamo l’ambizione di unirsi a Temptation Island [che lei lo chiama Tentesci Olain]. C’è qualcuno che può sostenere la nostra partecipazione? Io e il mio partner vogliamo avere un’opportunità nel programma. Dopo una trentina d’anni di matrimonio, ci piacerebbe mettere alla prova la nostra relazione. C’è qualcuno che può esserci d’aiuto? Caro signor Pier Silvio Berlusconi, mi rivolgo a lei, forse può intervenire. Nonostante non abbia avuto la possibilità di entrare nella casa del Grande Fratello, ho la speranza di partecipare a questa trasmissione estiva. Garantisco un grande impegno e un buon successo televisivo. Immagina mio marito Salvatore convivere con donne seducenti… Chissà cosa potrebbe suscitare. Mi piacerebbe metterlo alla prova. Per quanto mi riguarda, sono pronta ad affrontare cento tentazioni. La cosa più importante per me è vedere come il mio marito reagirà quando queste donne affascinanti e giulive saranno attratte da lui. Io e mio marito siamo più che pronti, spero che qualcuno presti attenzione a quest’implorazione accorata”. In risposta, non è stato (naturalmente) Pier Silvio Berlusconi, ma Raffaella Mennoia, scrittrice di lunga data dei programmi di Maria, compreso Temptation Island, a rispondere.

Rita De Crescenzo, pur desiderando partecipare alla trasmissione, viene bloccata dalle norme che non permettono la partecipazione di coppie sposate o che abbiano figli condivisi. Rita non solo è una donna sposata, ma ha anche dei bambini con suo marito. Se fosse stata single, avrebbe potuto fare domanda attraverso il sito web ufficiale del programma. Una risposta che rispecchia la correttezza politica, si direbbe.