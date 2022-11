Raffiche di mitra in pieno centro a Napoli: arrestati due giovanissimi

Raffiche di mitra in pieno centro a Napoli: arrestati due giovanissimi che con il volto coperto e su un mezzo rubato sfrecciavano in strada

Violenza minorile in Campania e raffiche di mitra in pieno centro a Napoli: arrestati due giovanissimi.

I due, un 18enne ed un 17enne, erano su uno scooter e con una Skorpion avevano esploso un colpo a via Toledo. Secondo quanto si apprende i due avevano il volto coperto ed erano a bordo di un mezzo rubato. La velina stampa dei carabinieri è molto chiara: “I due imboccano via Toledo, la via dello shopping nel cuore di Napoli”.

Raffiche di mitra in centro a Napoli

A quel punto i militari li intercettano, hanno 17 e 18 anni.

E attenzione: il 18enne, per quello che gli stessi carabinieri definiscono “un delirio di onnipotenza” ad un certo punto si issa in piedi sul predellino del ciclomotore brandendo un mitra Skorpion. A quel punto i carabinieri lo agguantano e dalla mitragliatrice parte un colpo che “per fortuna non colpisce nessuno”.

L’arma: una Skorpion calibro 7.65 carica

Per la coppia è scattato l’arresto immediato. I ragazzini stavano percorrendo su un mezzo senza targa la strada e si sarebbe appurato che provenivano dai Quartieri spagnoli.

L’arma rinvenuta dai Carabinieri è una pistola mitragliatrice tipo Skorpion calibro 7.65, senza matricola e con 13 colpi inseriti nel caricatore.