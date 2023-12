Ragazza denuncia gli abusi del padre: fa il 'Signal for help' ai poliziotti i...

Stringere il pollice con il palmo della mano, aprire e chiudere ripetendo qualche volta il gesto: è questo il ‘Signal for help‘ che permette alle persone vittime di violenza o abusi di denunciare quello che sta vivendo senza utilizzare la voce. Attraverso questo segnale una ragazzina appena 14enne ha denunciato ai poliziotti il comportamento di suo padre.

Ragazza denuncia gli abusi del padre: il segnale

Era il pomeriggio del 25 dicembre e a Prato la famiglia della ragazzina in questione era uscita per fare una passeggiata. Il padre ad un tratto si mette ad urlare e inverire a gran voce contro la 14enne richiamando l’attenzione di una pattuglia della polizia che passava lì vicino. A quel punto, la ragazza ne ha approfittato e ha fatto il ‘Signal for help‘, stringendo il suo pollice nel palmo della mano. Gli agenti hanno immediatamente riconosciuto il gesto e hanno trasferito il padre in questura per fare ulteriori accertamenti.

Ragazza denuncia gli abusi del padre: l’inchiesta

La ragazzina, ascoltata separatamente e con il supporto di uno psicologo, avrebbe poi raccontato la sua storia di abusi subiti dal genitore. L’uomo è stato segnalato e la procura di Prato ha avviato un’indagine per abusi domestici.