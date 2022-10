Alessia Piperno, ragazza italiana di 30 anni, è stata arrestata in Iran. La famiglia ha lanciato un appello.

Alessia Piperno, 30enne italiana, è stata arrestata a Teheran, in Iran, dove sono scoppiate le proteste in seguito alla morte di Mahsa Amini. La famiglia ha lanciato un appello.

Ragazza italiana arrestata in Iran, l’appello alla famiglia: “Vi prego, aiutatemi”

Alberto Piperno ha condiviso un appello per aiutare sua figlia, Alessia, 30enne italiana arrestata in Iran, dove sono scoppiate le proteste in seguito alla morte di Mahsa Amini. “Questa ragazza è Alessia Piperno, ed è mia figlia. È una viaggiatrice solitaria, gira il mondo per conoscere usi e costumi dei popoli. Si è sempre adeguata e rispettato le tradizioni e, in certi casi, gli obblighi, di ogni paese che ha visitato” ha scritto l’uomo.

“Erano 4 giorni che non avevamo sue notizie, dal giorno del suo 30 compleanno, il 28 settembre. Anche il suo ultimo accesso al cellulare riporta quella data. Stamattina arriva una chiamata. Era lei che piangendo ci avvisava che era in prigione. A Teheran. In Iran. Era stata arrestata dalla polizia insieme a dei suoi amici mentre si accingeva a festeggiare il suo compleanno. Sono state solo poche parole ma disperate.

Chiedeva aiuto” ha aggiunto Alberto Piperno.

L’uomo ha spiegato che si sono mossi con la Farnesina e hanno contattato l’Ambasciata italiana a Teheran, ma non sanno ancora nulla, neanche il motivo per cui è stata arrestata. “E noi genitori, e il fratello David, non riusciamo a stare con le mani in mano. Non si può stare fermi quando un figlio ti dice ‘vi prego, aiutatemi’ …. Non sono un postatore di foto e non uso quasi mai social ma oggi non ho potuto farne a meno….

Voglio che si sappia e che questa notizia raggiunga più persone possibili, magari arrivare a quella giusta che può aiutarci. Grazie” ha aggiunto l’uomo.

Alessia Piperno, arrestata in Iran: pochissime informazioni

Per il momento non si sa ancora in quale carcere sia stata trattenuta la giovane e le informazioni ottenute dalla famiglia sono pochissime. Alessia era in Iran da due mesi e stava aspettando di poter rientrare in Pakistan. Dopo essersi diplomata è sempre stata in giro per il mondo per conoscere usi e costumi di popolazioni lontane. Prima di andare in Medioriente ha vissuto in Australia, Islanda, Panama e Nicaragua. Riusciva a lavorare, usando una piattaforma americana da freelance che le consentiva di organizzare viaggi e lavorare come segretaria a distanza. Era molto seguita anche su Instagram. “Nostra figlia se la cavare in tutte le situazioni, ma non è una spericolata. Anzi, è sempre molto attenta ed è animata da un grande rigore morale. Non tocca alcolici o, peggio, droghe. Per questo, a maggior ragione, non sappiamo spiegarci che cosa le possa essere accaduto” hanno dichiarato i genitori.