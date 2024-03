Camilla Canepa aveva perso la vita nel giugno del 2021 all’ospedale San Martino di Genova dopo aver fatto il vaccino contro il Covid. Nei giorni scorsi è arrivato l’avviso di conclusione indagine.

Covid, ragazza morta dopo vaccino anti Covid: il decesso

La ragazza, che all’epoca dei fatti aveva 18 anni, aveva ricevuto una dose di vaccino AstraZeneca durante un open day. La giovane, in seguito, morì tragicamente a causa di una trombosi e in poco tempo iniziarono le indagini sul suo caso. La Procura di Genova ha ora chiuso le indagini e notificato gli avvisi a cinque professionisti, all’epoca in servizio al pronto soccorso di Lavagna, dove la giovane originaria di Sestri Levante si era recata accusando malori. La ragazza, secondo quanto appreso grazie all’autopsia, non aveva alcuna patologia pregressa e non aveva preso alcun farmaco.

Covid, ragazza morta dopo vaccino anti Covid: l’ipotesi di reato

Per quattro delle cinque persone indagate l’ipotesi di reato è quella di omicidio colposo per non aver sottoposto la ragazza a tutti gli accertamenti previsti dal protocollo della Regione Liguria per il trattamento della sindrome Vitt (la forma di trombosi che la interessava). Secondo il medico legale: “La morte per trombosi di Camilla Canepa era ragionevolmente da riferirsi a un effetto avverso da somministrazione del vaccino anti Covid”.