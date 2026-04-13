Tre interventi d'emergenza in Puglia dopo il crollo di un albero, di un palo della luce e di cassoni: due persone sono morte e una è ricoverata in condizioni serie

Un’ondata di vento ha provocato in Puglia una serie di incidenti gravi che hanno avuto esiti tragici e un ferito in condizioni serie. In tre luoghi distinti della regione si sono verificati eventi diversi — la caduta di un albero in piena strada, il cedimento di un palo della luce durante lavori in quota e il ribaltamento di cassoni contenenti frutta — che stanno ora al centro di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Le forze dell’ordine e i soccorritori hanno risposto in tempi rapidi, ma in due casi non è stato possibile salvare le vite coinvolte.

Le vittime e il ferito provengono da contesti differenti: una ragazzina, un operaio impegnato in lavori di manutenzione e un lavoratore agricolo. Gli interventi di emergenza del 118, il coinvolgimento del ministero pubblico e le ispezioni di organi come lo Spesal e il Nucleo ispettorato del lavoro dimostrano la gravità della situazione.

Le autorità hanno avviato verifiche per chiarire la dinamica degli eventi e valutare eventuali responsabilità.

Il tragico incidente a Bisceglie

A Bisceglie, nel nord Barese, una ragazza di 12 anni è rimasta vittima quando un albero ha ceduto e l’ha travolta mentre si trovava per strada in via Sergio Cosmai. La giovane è stata immediatamente soccorsa dal 118, ma era incastrata sotto il peso della pianta e ha riportato un politrauma da schiacciamento. Durante il trasferimento in ambulanza verso il pronto soccorso il suo cuore ha smesso di battere, nonostante i tentativi dei sanitari di rianimarla. La situazione ha allertato la comunità locale e suscitato commenti sullo stato di manutenzione del verde pubblico e sui rischi connessi alle raffiche di vento.

Ricostruzione dell’accaduto

Secondo le prime verifiche, l’albero è caduto a causa delle raffiche di vento che avevano interessato la zona. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine per delimitare l’area e avviare gli accertamenti. Gli inquirenti valuteranno se siano emerse negligenze legate alla manutenzione o ad altri fattori che possano aver contribuito alla tragedia. Nel frattempo, si moltiplicano gli appelli alla prudenza nelle ore in cui le condizioni atmosferiche risultano avverse.

Operaio ucciso da un palo della luce a Taranto

A Taranto, nei pressi del cimitero San Brunone, un operaio di 38 anni è rimasto schiacciato dal crollo improvviso di un palo della luce mentre stava effettuando riparazioni con una gru a supporto. La vittima, dipendente di una ditta locale, è stata colpita in maniera fatale e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul posto. L’episodio ha determinato l’intervento del personale sanitario, dei carabinieri e delle squadre ispettive competenti per gli ambienti di lavoro, compreso il Nucleo ispettorato del lavoro.

Indagini e presenza del pubblico ministero

Al luogo dell’incidente si è recato anche il pubblico ministero di turno per coordinare le opportune attività investigative e disporre i rilievi. Agli atti figurano accertamenti volti a definire la dinamica esatta del crollo del palo e ad individuare eventuali profili di responsabilità civile o penale. La presenza dello Spesal e delle autorità di controllo sottolinea la centralità della sicurezza nei cantieri e delle verifiche sulle condizioni dei materiali impiegati in interventi in quota.

Ferito grave a Margherita di Savoia

Nel nord Barese, a Margherita di Savoia, un lavoratore agricolo di 64 anni originario di San Ferdinando di Puglia è stato gravemente ferito dopo il ribaltamento di alcuni cassoni carichi di frutta, precipitati da un’altezza stimata di circa cinque metri per effetto del vento. Il 64enne ha riportato un trauma cranico e una frattura cervicale, condizioni che hanno richiesto il trasferimento in codice rosso con eliambulanza al policlinico Riuniti di Foggia. Le forze dell’ordine locali stanno eseguendo rilievi per ricostruire la dinamica.

Controlli e responsabilità

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i carabinieri insieme agli agenti della polizia locale per documentare i fatti e raccogliere testimonianze. Gli ispettori valuteranno eventuali profili di responsabilità legati alle procedure di stivaggio e messa in sicurezza dei carichi, soprattutto in presenza di condizioni meteo avverse. L’episodio richiama l’attenzione sulle misure preventive necessarie in ambito agricolo per limitare i rischi durante le operazioni di movimentazione dei materiali.

Riflessioni finali

Questi tre episodi mettono in evidenza come il vento forte possa trasformarsi in un pericolo concreto per cittadini e lavoratori, soprattutto quando si combinano fattori di rischio come lavori in quota, presenza di alberi non sicuri o carichi mal assicurati. Le autorità competenti proseguiranno con le indagini per stabilire responsabilità e proporre misure correttive. Intanto, resta l’invito a osservare comportamenti prudenti e a rispettare le indicazioni di sicurezza in condizioni meteorologiche avverse.