Ragazzino accoltella 14enne a Palermo: "Ero vittima di bullismo"

Presunti atti di bullismo, sarebbe questa la causa scatenante che ha portato un 11enne ad accoltellare per strada, a Palermo, un ragazzo di 14 anni, provocandogli la perforazione di un polmone. Gli inquirenti sono comunque al lavoro per ricostruire l’intera dinamica.

Ci sarebbe l’ombra del bullismo dietro l’accoltellamento tra due giovanissimi a Palermo

I carabinieri hanno ascoltato l’undicenne per cercare di comprendere a fondo le ragioni che l’hanno spinto ad aggredire il 14enne per strada. Pare che gli abbia teso un vero e proprio agguato fuori alla scuola che entrambi frequentano e che fosse tutto premeditato. Il ragazzino però, vista l’età, non è imputabile.

L’istituto scolastico si trova nei pressi del Policlinico palermitano. L’11enne avrebbe aggredito il ragazzo a sangue freddo, come testimoniato dalle videocamere di sorveglianza presenti sul posto. Avrebbero potuto esserci risvolti ancor più gravi per la salute del 14enne.

Il ragazzo è stato soccorso dal nonno, che abita poco distante dal luogo dov’è accaduta l’aggressione, e l’ha trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo sanguinante e con ferite molto gravi. Per puro caso i fendenti non hanno raggiunto gli organi vitali, i medici hanno comunque accertato una piccola perforazione del polmone.

Pare inoltre che il 14enne abbia smentito la versione dell’aggressore, e dunque degli atti di bullismo perpetrati nei suoi confronti, tuttavia le indagini proseguono per stabilire la realtà dei fatti.