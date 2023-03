Ragazzino sparito da Parma, l'appello della madre a "Chi l'ha visto?"

Nicolai è un ragazzino di 14 anni studente presso un istituto tecnico. Il giovanissimo è sparito da Parma lo scorso 7 marzo. Più passa il tempo, più sale l’angoscia da parte della sua famiglia. Del caso se ne è occupata anche Federica Sciarelli nell’ultima puntata di “Chi l’ha visto?”. Da quello che è stato possibile ricostruire, la mattina della scomparsa Nicolai era uscito da casa alle 7 per recarsi a scuola, ma in classe non è mai entrato. É stata la mamma del 14enne a lanciare l’appello per ritrovarlo. Nicolai non ha portato con sé il cellulare. Come è possibile leggere dalla scheda di scomparsa di “Chi l’ha visto?” il giorno della sparizione Nicolai indossava una giacca smanicata blu, tuta da ginnastica e scarpe da ginnastica nere di marca Nike.

Sparito da Parma: è mistero sul destino di Nicolai

Sono passati diciassette giorni da quando Nicolai è uscito di casa facendo perdere totalmente le sue tracce. A scuola il 14enne non è mai andato, né tantomeno è rientrato a casa. Come precisa FanPage, la madre dell’adolescente ha presentato opportuna denuncia di scomparsa alla Questura di Parma.

Le indagini degli inquirenti

Dopo la denuncia di scomparsa sono subito scattate le indagini e le ricerche della polizia, ma al momento gli sforzi da parte degli inquirenti non sono stati sufficienti a ritrovare Nicolai. In caso di avvistamento, si invita a rivolgersi alle Forze dell’Ordine.