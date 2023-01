Raid aerei in Siria: 7 morti

Sono in tutto sette i morti a causa dei raid aerei avvenuti in Siria nelle ultime ore.

Come si legge dall’Ansa, è stato attaccato un convoglio di camion proveniente dall’Iraq, che stava attraversando la parte orientale del Paese. L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha fatto sapere: “Sette camionisti e i loro assistenti, tutti non siriani, sono stati uccisi a causa di aerei non identificati che hanno preso di mira un convoglio di gruppi sostenuti dall’Iran, la scorsa notte. Trasportavano armi iraniane”.

Raid aerei in Siria: carneficina ad Albu Kamal

Alcuni raid aerei in Siria hanno distrutto un carico di armi proveniente dall’Iraq. A riferirlo l’Osservatorio per i diritti umani in Siria con sede a Londra. Sette le vittime. Da TgGom24 si legge che gli aerei hanno fatto fuoco nella regione di frontiera di Albu Kamal, un’area in cui vi è una notevole presenza di milizie pro-Iran. Secondo alcune fonti saudite gli attacchi proverrebbero da Israele, ma tale informazione ha bisogno di conferme.

Potrebbero essere aumentate le misure di sicurezza

Come ipotizza Rainews, è possibile che in queste ore vengano aumentate le misure di sicurezza e che i trasporti possano essere interrotti. C’è inoltre pericolo che si verifichino ulteriori attacchi a breve.