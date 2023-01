Cacciatore uccide un leone per una foto su Instagram, ma il fratello dell'animale lo mangia vivo

Cacciatore uccide un leone per una foto su Instagram, ma il fratello dell'ani...

Un orrore si è consumato in Sudafrica. Il cacciatore ha sparato ad un leone. L'uomo è stato a sua volta sbranato dal fratello del felino.

Dal Sudafrica arriva una storia dai contorni agghiaccianti.

Un cacciatore di trofei ha ucciso un leone per fare una foto su Instagram. L’epilogo di questa vicenda è stato dei più drammatici. L’uomo, dopo aver sparato al felino è stato brutalmente sbranato dal fratello di quest’ultimo. Lo scatto della vittima che posa dietro al corpo del leone prima di morire, si è diffuso rapidamente sui social.

Cacciatore di trofei uccide un leone: mangiato vivo dal fratello del felino

Non sarebbero ancora chiare le circostanze dell’accaduto. Stando a quanto riferisce il River City Post “L’uomo era stato sentito mentre a distanza dalle persone al di fuori della città sud africana di Phalaborwa”. Il corpo del cacciatore è stato in buona parte divorato. Ad ogni modo l’identificazione dell’uomo è stata resa possibile in quanto la testa è rimasta intatta.

Sulla vicenda si è aperto un dibattito

La vicenda ha aperto un dibattito in quanto la vittima, molto conosciuta sui social per posare con le sue prede di caccia, è stata sbranata da un animale, dopo che a sua volta ne aveva ucciso uno per “divertimento”. Su Twitter è possibile leggere commenti del tipo: “In quale mondo la vita di un animale varrebbe quanto quella di una persona?”, ha scritto un utente e ancora “Li stava uccidendo senza motivo, quindi sono dalla parte dell’animale”, è il commento di un altro utente.