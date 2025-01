C’è aria di profonda crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. I due ballerini starebbero vivendo il periodo più buio del loro matrimonio che, secondo le voci, è vicino alla separazione. Ecco la frase che ha fatto preoccupare i fan.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si continuano a seguire sui loro profili social, ma ciò che ha catturato l’attenzione dei fan è la rimozione delle foto che li ritraevano insieme. Dal profilo Instagram della ballerina sono spariti tutti gli scatti, incluse le immagini tra i due nell’ultimo anno, dopo la loro riconciliazione. Anche Raimondo Todaro sembra aver fatto lo stesso, eliminando dalle sue pagine social foto e video con la moglie, mantenendo solo un breve filmato della loro recente apparizione a Verissimo.

Questi inaspettati cambiamenti sui social hanno suscitato preoccupazione e panico tra i fan.

A far crescere i sospetti ci sono le ultime storie pubblicate dalla ballerina. Recentemente, Francesca Tocca ha condiviso un messaggio su Instagram, che potrebbe essere indirizzato proprio a Todaro:

“Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire. Non c’è peggior cieco di chi non vuol vedere. Inutile“.