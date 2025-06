Raoul Bova e Rocio Munoz Morales di nuovo in crisi? Le vacanze separati

Per mesi sono state insistenti le voci di una crisi tra l’attore italiano Raoul Bova e la modella e conduttrice spagnola Rocio Munoz Morales. Dopo le smentite, ecco che ora le voci di una rottura tornano a farsi sentire, in quanto i due avrebbero fatto le vacanze separati.

Negli scorsi mesi sono state tante le voci di una rottura tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales. La coppia, insieme da 12 anni, avrebbe infatti fatto vacanze separate. E’ quanto si legge nell’ultimo numero di Diva e Donna, che mostra anche le immagini del bel attore in vacanza al mare senza appunto la compagna. In molti quindi si chiedono come stanno davvero le cose tra la Morales e Bova, ricordiamo anche che si era anche parlato di un flirt tra la modella spagnola e Stefano De Martino. E le figlie con chi sono?

Come abbiamo appena visto, si fanno più insistenti le voci di una forte crisi tra Raoul Bova e Rocio Munoz Morales, che starebbero facendo vacanze separate. E le figlie Luna e Alma con chi sono? Negli scatti pubblicati da Diva e Donne le figlie della coppia sono al mare con l’attore. Il Settimanale Chi invece ha annunciato che Rocio presto sarà alla conduzione del nuovo show “Freeze” su Rai 2.